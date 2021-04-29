https://ria.ru/20210429/swift-1730425805.html

В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:48

2021-04-29T09:48

2021-04-29T12:02

европарламент

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

россия

swift

владимир джабаров

совет федерации рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Европарламент внес соответствующий пункт в проект резолюции, еврочиновники также предложили отказаться от российских нефти и газа, "если продолжится агрессия на Украине"."Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России", — прокомментировал сенатор.Европарламент он назвал очагом русофобии и органом, который ничего никогда не решает, а его резолюции — документами без юридической силы. Парламентарий предупредил, что, если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут воспользоваться различными реверсивными схемами, но при этом придется переплачивать посредникам, добавил он."В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран", — заключил законодатель.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. В Москве заявили, что разрабатывают альтернативу.

https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html

https://ria.ru/20210428/swift-1730338299.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, россия, swift, владимир джабаров, совет федерации рф, москва, в мире