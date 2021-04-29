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https://ria.ru/20210429/swift-1730425805.html
В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:48
2021-04-29T12:02
европарламент
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
россия
swift
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совет федерации рф
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Европарламент внес соответствующий пункт в проект резолюции, еврочиновники также предложили отказаться от российских нефти и газа, "если продолжится агрессия на Украине"."Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России", — прокомментировал сенатор.Европарламент он назвал очагом русофобии и органом, который ничего никогда не решает, а его резолюции — документами без юридической силы. Парламентарий предупредил, что, если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут воспользоваться различными реверсивными схемами, но при этом придется переплачивать посредникам, добавил он."В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран", — заключил законодатель.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. В Москве заявили, что разрабатывают альтернативу.
https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html
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сша
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европарламент, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, россия, swift, владимир джабаров, совет федерации рф, москва, в мире

В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

09:48 29.04.2021 (обновлено: 12:02 29.04.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Европарламент внес соответствующий пункт в проект резолюции, еврочиновники также предложили отказаться от российских нефти и газа, "если продолжится агрессия на Украине".
"Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России", — прокомментировал сенатор.
Европарламент он назвал очагом русофобии и органом, который ничего никогда не решает, а его резолюции — документами без юридической силы.
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Парламентарий предупредил, что, если европейцы захотят покупать энергоресурсы у США, это обойдется им в полтора раза дороже. Они также могут воспользоваться различными реверсивными схемами, но при этом придется переплачивать посредникам, добавил он.
"В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран", — заключил законодатель.
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах. В прессе регулярно появляются публикации о том, что Россию могут отсоединить от нее в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. В Москве заявили, что разрабатывают альтернативу.
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ЕвропарламентЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАРоссияSWIFTВладимир ДжабаровСовет Федерации РФМоскваВ мире
 
 
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