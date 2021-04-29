https://ria.ru/20210429/strim-1730509801.html

В Петербурге поймали мужчину, стрелявшего во время стрима

В Петербурге поймали мужчину, стрелявшего во время стрима

Полицейские задержали выходца из Средней Азии, стрелявшего из сигнального пистолета во время стрима в социальной сети в Петербурге, он будет депортирован,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:50

2021-04-29T15:50

2021-04-29T15:50

россия

средняя азия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Полицейские задержали выходца из Средней Азии, стрелявшего из сигнального пистолета во время стрима в социальной сети в Петербурге, он будет депортирован, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в одном из мессенджеров появилась видеозапись, на которой мужчина вел себя неадекватно и устроил стрельбу во время прямого эфира в социальной сети.По данным пресс-службы, прямая видеотрансляция велась пару месяцев назад в помещении кальянной на Московском проспекте, где мужчина отдыхал в компании своего друга."Во время эфира у стримера произошел конфликт в переписке с другими пользователями, которые подключились к онлайн-просмотру. На комментарии оппонентов молодой человек ответил агрессией. Словесные угрозы в их адрес, видимо, не возымели должного эффекта, тогда мигрант выхватил находившийся при нем сигнальный пистолет и начал стрелять перед камерой", - сказано в сообщении.Полиция установила, что молодой человек находится в Петербурге с нарушениями норм миграционного законодательства. В отношении него составлен протокол о правонарушении. Как уточнили в полиции, суд вынес решение о его депортации.

https://ria.ru/20210209/mvd-1596676680.html

https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средняя азия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия