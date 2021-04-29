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В Петербурге поймали мужчину, стрелявшего во время стрима
В Петербурге поймали мужчину, стрелявшего во время стрима
Полицейские задержали выходца из Средней Азии, стрелявшего из сигнального пистолета во время стрима в социальной сети в Петербурге, он будет депортирован,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:50
2021-04-29T15:50
россия
средняя азия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Полицейские задержали выходца из Средней Азии, стрелявшего из сигнального пистолета во время стрима в социальной сети в Петербурге, он будет депортирован, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее в одном из мессенджеров появилась видеозапись, на которой мужчина вел себя неадекватно и устроил стрельбу во время прямого эфира в социальной сети.По данным пресс-службы, прямая видеотрансляция велась пару месяцев назад в помещении кальянной на Московском проспекте, где мужчина отдыхал в компании своего друга."Во время эфира у стримера произошел конфликт в переписке с другими пользователями, которые подключились к онлайн-просмотру. На комментарии оппонентов молодой человек ответил агрессией. Словесные угрозы в их адрес, видимо, не возымели должного эффекта, тогда мигрант выхватил находившийся при нем сигнальный пистолет и начал стрелять перед камерой", - сказано в сообщении.Полиция установила, что молодой человек находится в Петербурге с нарушениями норм миграционного законодательства. В отношении него составлен протокол о правонарушении. Как уточнили в полиции, суд вынес решение о его депортации.
https://ria.ru/20210209/mvd-1596676680.html
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россия, средняя азия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге поймали мужчину, стрелявшего во время стрима

15:50 29.04.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Полицейские задержали выходца из Средней Азии, стрелявшего из сигнального пистолета во время стрима в социальной сети в Петербурге, он будет депортирован, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в одном из мессенджеров появилась видеозапись, на которой мужчина вел себя неадекватно и устроил стрельбу во время прямого эфира в социальной сети.
"Личность "героя" видеотрансляции была установлена в тот же день. Им оказался 22-летний мигрант по имени Чомичон, приехавший из Средней Азии и подрабатывающий в Петербурге частным извозом. Он был задержан по месту жительства в одной из коммунальных квартир в центре города и доставлен в полицию для разбирательства", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, прямая видеотрансляция велась пару месяцев назад в помещении кальянной на Московском проспекте, где мужчина отдыхал в компании своего друга.
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"Во время эфира у стримера произошел конфликт в переписке с другими пользователями, которые подключились к онлайн-просмотру. На комментарии оппонентов молодой человек ответил агрессией. Словесные угрозы в их адрес, видимо, не возымели должного эффекта, тогда мигрант выхватил находившийся при нем сигнальный пистолет и начал стрелять перед камерой", - сказано в сообщении.
Полиция установила, что молодой человек находится в Петербурге с нарушениями норм миграционного законодательства. В отношении него составлен протокол о правонарушении. Как уточнили в полиции, суд вынес решение о его депортации.
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