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На границе Таджикистана и Киргизии произошла стрельба, двое ранены
На границе Таджикистана и Киргизии произошла стрельба, двое ранены
Два гражданина Таджикистана получили огнестрельные ранения в результат конфликта с жителями Киргизии в Исфаринском районе Согдийской области, сообщили РИА... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:35
2021-04-29T14:15
ситуация на границе киргизии и таджикистана
согдийская область
таджикистан
киргизия
происшествия
в мире
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Два гражданина Таджикистана получили огнестрельные ранения в результат конфликта с жителями Киргизии в Исфаринском районе Согдийской области, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.По его словам, со стороны граждан Киргизии в 11.45 местного времени (09.45 мск) был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону граждан Таджикистана, в результате стрельбы 31-летний Окил Амаков, житель кишлака Сомониён получил ранение в голову и доставлен в центральную больницу города Исфары. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.Кроме него, в результате обстрела с киргизской стороны пострадал 30-летний житель махаллы Сомониён Саттор Самадов получивший множественные ранения в руку и ногу. Он также был госпитализирован в центральную больницу города Исфары, его состояние оценивается как средней тяжести.ГКНБ отмечает что указанный конфликт начался 28-го апреля в 16.00 часов на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, где граждане Киргизии начали забрасывать камнями мирных жителей кишлака Сомониён джамоата Чоркух, в результате чего семь граждан Республики Таджикистан получили ранения различной степени тяжести.
согдийская область
таджикистан
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Стрельба и взрывы возле кыргызско-таджикской границы. Видео из соцсетей
В соцсетях распространяются видео, на которых слышна стрельба и взрывы. Авторы утверждают, что кадры сделаны возле кыргызско-таджикской границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, согдийская область, таджикистан, киргизия, происшествия, в мире

На границе Таджикистана и Киргизии произошла стрельба, двое ранены

12:35 29.04.2021 (обновлено: 14:15 29.04.2021)
 
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Два гражданина Таджикистана получили огнестрельные ранения в результат конфликта с жителями Киргизии в Исфаринском районе Согдийской области, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.
"Два гражданина Таджикистана, жители кишлака Сомониен джамоата Чоркух города Исфара Согдийской области получили огнестрельные ранения в результате конфликта с жителями кишлака Кок-Таш Баткенского района Баткенской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, со стороны граждан Киргизии в 11.45 местного времени (09.45 мск) был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону граждан Таджикистана, в результате стрельбы 31-летний Окил Амаков, житель кишлака Сомониён получил ранение в голову и доставлен в центральную больницу города Исфары. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Кроме него, в результате обстрела с киргизской стороны пострадал 30-летний житель махаллы Сомониён Саттор Самадов получивший множественные ранения в руку и ногу. Он также был госпитализирован в центральную больницу города Исфары, его состояние оценивается как средней тяжести.
ГКНБ отмечает что указанный конфликт начался 28-го апреля в 16.00 часов на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, где граждане Киргизии начали забрасывать камнями мирных жителей кишлака Сомониён джамоата Чоркух, в результате чего семь граждан Республики Таджикистан получили ранения различной степени тяжести.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаСогдийская областьТаджикистанКиргизияПроисшествияВ мире
 
 
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