Песков рассказал, какая Турция нужна США
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Вашингтону не нравится то, как президент Турции Тайип Эрдоган ведет свою страну вперед, США предпочли бы более податливую Анкару, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Суверенность Турции и приверженность Турции суверенному курсу развития - это предмет повышенного внимания и предмет для обеспокоенности НАТО, обеспокоенности США. То, как Эрдоган уверенно ведет Турцию вперед, Вашингтону не нравится, они бы предпочли податливую Турцию. Но это не так. Турция сейчас другая, уверенно стоящая на ногах", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
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