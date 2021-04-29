https://ria.ru/20210429/ssha-1730506933.html

Песков рассказал, какая Турция нужна США

Песков рассказал, какая Турция нужна США

Вашингтону не нравится то, как президент Турции Тайип Эрдоган ведет свою страну вперед, США предпочли бы более податливую Анкару, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:34

2021-04-29T15:34

2021-04-29T15:34

нато

джо байден

дмитрий песков

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Вашингтону не нравится то, как президент Турции Тайип Эрдоган ведет свою страну вперед, США предпочли бы более податливую Анкару, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.

https://ria.ru/20210427/turtsiya-1730191053.html

турция

сша

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нато, джо байден, дмитрий песков, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире