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В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"
В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"
Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:03
2021-04-29T10:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения."Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсинзода провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V", - сказал собеседник агентства.По его словам, переговоры проводились на основании заявления премьера Таджикистана в феврале главе правительства РФ и по результатам встречи министров здравоохранения двух стран, состоявшейся 27 апреля в Москве.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о поставках вакцины "Спутник V" в Таджикистан. Ожидается, что вакцина будет доставлена в Таджикистан после регистрации."Это первые переговоры министерства здравоохранения и социальной защиты населения с Независимым инвестиционным фондом Российской Федерации о регистрации и доставке вакцины "Спутник V" в Таджикистан", - добавили в министерстве.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, таджикистан, в мире

В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"

10:03 29.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсинзода провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V", - сказал собеседник агентства.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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По его словам, переговоры проводились на основании заявления премьера Таджикистана в феврале главе правительства РФ и по результатам встречи министров здравоохранения двух стран, состоявшейся 27 апреля в Москве.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о поставках вакцины "Спутник V" в Таджикистан. Ожидается, что вакцина будет доставлена в Таджикистан после регистрации.
"Это первые переговоры министерства здравоохранения и социальной защиты населения с Независимым инвестиционным фондом Российской Федерации о регистрации и доставке вакцины "Спутник V" в Таджикистан", - добавили в министерстве.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияТаджикистанВ мире
 
 
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