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В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"

В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"

Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:03

2021-04-29T10:03

2021-04-29T10:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения."Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсинзода провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V", - сказал собеседник агентства.По его словам, переговоры проводились на основании заявления премьера Таджикистана в феврале главе правительства РФ и по результатам встречи министров здравоохранения двух стран, состоявшейся 27 апреля в Москве.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о поставках вакцины "Спутник V" в Таджикистан. Ожидается, что вакцина будет доставлена в Таджикистан после регистрации."Это первые переговоры министерства здравоохранения и социальной защиты населения с Независимым инвестиционным фондом Российской Федерации о регистрации и доставке вакцины "Спутник V" в Таджикистан", - добавили в министерстве.

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таджикистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, таджикистан, в мире