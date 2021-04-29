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В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"
В Таджикистане рассказали о переговорах по поставкам вакцины "Спутник V"
Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:03
2021-04-29T10:03
2021-04-29T10:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V" в республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения."Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсинзода провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V", - сказал собеседник агентства.По его словам, переговоры проводились на основании заявления премьера Таджикистана в феврале главе правительства РФ и по результатам встречи министров здравоохранения двух стран, состоявшейся 27 апреля в Москве.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о поставках вакцины "Спутник V" в Таджикистан. Ожидается, что вакцина будет доставлена в Таджикистан после регистрации."Это первые переговоры министерства здравоохранения и социальной защиты населения с Независимым инвестиционным фондом Российской Федерации о регистрации и доставке вакцины "Спутник V" в Таджикистан", - добавили в министерстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова.
Минздрав Таджикистана
провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России
о поставке вакцины "Спутник V"
в республику, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"Первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Гафур Мухсинзода провел переговоры с представителями Независимого инвестиционного фонда России о поставке вакцины "Спутник V", - сказал собеседник агентства.
По его словам, переговоры проводились на основании заявления премьера Таджикистана в феврале главе правительства РФ и по результатам встречи министров здравоохранения двух стран, состоявшейся 27 апреля в Москве.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о поставках вакцины "Спутник V" в Таджикистан. Ожидается, что вакцина будет доставлена в Таджикистан после регистрации.
"Это первые переговоры министерства здравоохранения и социальной защиты населения с Независимым инвестиционным фондом Российской Федерации о регистрации и доставке вакцины "Спутник V" в Таджикистан", - добавили в министерстве.