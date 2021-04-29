https://ria.ru/20210429/spetsnaz-1730513645.html

Киргизия заявила о захвате таджикской погранзаставы

Киргизия заявила о захвате таджикской погранзаставы

Отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" республики Таджикистан, заявили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:05

2021-04-29T16:05

2021-04-29T19:43

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

происшествия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" республики Таджикистан, заявили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии."Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики - ред.) захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" республики Таджикистан".Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730513503.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, происшествия, в мире