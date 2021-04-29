Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая в ГУМе, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", которых связывает долгая творческая дружба, а также работы известного российского журналиста Юрия Роста. Близкий друг "Современника", Рост стал свидетелем событий в жизни "Современника" за последние 40 лет. Его фотографии рассказывают не только о событиях и людях театра: они отражают время, убеждения, победы и потери и цену, которая была заплачена и в том, и в другом случае. Все герои фотографий – настоящие современники "Современника".Экспозиция посвящена и тем, кто создавал театр все эти годы, и зрителям. Это выставка о людях по обе стороны рампы, без которых не было бы "Современника". Так что завсегдатаи театра вполне могут узнать на кадрах себя. Идея экспозиции принадлежит Эдит и Михаилу Куснировичам. Куратором выставки стала Евгения Кузнецова, многолетний завлит театра.Днем ранее, 28 апреля, в MMOMA на Чистопрудном бульваре открылась другая юбилейная выставка, также посвященная 65-летию "Современника". Ее "героями" стали семь знаменитых спектаклей театра. Фотовыставка "Современники "Современника" продлится до 31 мая.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая в ГУМе, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", которых связывает долгая творческая дружба, а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.
Близкий друг "Современника", Рост стал свидетелем событий в жизни "Современника" за последние 40 лет. Его фотографии рассказывают не только о событиях и людях театра: они отражают время, убеждения, победы и потери и цену, которая была заплачена и в том, и в другом случае. Все герои фотографий – настоящие современники "Современника".
На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.
3 из 3
На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.
На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.
Экспозиция посвящена и тем, кто создавал театр все эти годы, и зрителям. Это выставка о людях по обе стороны рампы, без которых не было бы "Современника". Так что завсегдатаи театра вполне могут узнать на кадрах себя. Идея экспозиции принадлежит Эдит и Михаилу Куснировичам. Куратором выставки стала Евгения Кузнецова, многолетний завлит театра.
Днем ранее, 28 апреля, в MMOMA на Чистопрудном бульваре открылась другая юбилейная выставка, также посвященная 65-летию "Современника". Ее "героями" стали семь знаменитых спектаклей театра.
Фотовыставка "Современники "Современника" продлится до 31 мая.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.