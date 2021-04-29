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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/sovremennik-1730441494.html
Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста
Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста
К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:23
2021-04-29T19:25
культура
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новости культуры
черешневый лес (фестиваль)
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галина волчек
гум
современник (театр)
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая в ГУМе, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", которых связывает долгая творческая дружба, а также работы известного российского журналиста Юрия Роста. Близкий друг "Современника", Рост стал свидетелем событий в жизни "Современника" за последние 40 лет. Его фотографии рассказывают не только о событиях и людях театра: они отражают время, убеждения, победы и потери и цену, которая была заплачена и в том, и в другом случае. Все герои фотографий – настоящие современники "Современника".Экспозиция посвящена и тем, кто создавал театр все эти годы, и зрителям. Это выставка о людях по обе стороны рампы, без которых не было бы "Современника". Так что завсегдатаи театра вполне могут узнать на кадрах себя. Идея экспозиции принадлежит Эдит и Михаилу Куснировичам. Куратором выставки стала Евгения Кузнецова, многолетний завлит театра.Днем ранее, 28 апреля, в MMOMA на Чистопрудном бульваре открылась другая юбилейная выставка, также посвященная 65-летию "Современника". Ее "героями" стали семь знаменитых спектаклей театра. Фотовыставка "Современники "Современника" продлится до 31 мая.
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театр, новости культуры, черешневый лес (фестиваль), виктор сергачев, галина волчек, гум, современник (театр), игорь кваша, юрий рост

Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста

14:23 29.04.2021 (обновлено: 19:25 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкФотограф, журналист Юрия Рост на открытии выставки "Современники "Современника" в рамках фестиваля "Черешневый лес", посвященной 65-летию театра "Современник", в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.
Фотограф, журналист Юрия Рост на открытии выставки Современники Современника в рамках фестиваля Черешневый лес, посвященной 65-летию театра Современник, в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая в ГУМе, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
© Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel TantserevВыставка "Современники "Современника"" в ГУМе
Выставка Современники Современника в ГУМе
1 из 3
Выставка "Современники "Современника"" в ГУМе
© Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel Tantserev
© пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel TantserevВыставка "Современники "Современника"" в ГУМе
Выставка Современники Современника в ГУМе
2 из 3
Выставка "Современники "Современника"" в ГУМе
© пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel Tantserev
© Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel TantserevВыставка "Современники "Современника"" в ГУМе
Выставка Современники Современника в ГУМе
3 из 3
Выставка "Современники "Современника"" в ГУМе
© Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel Tantserev
1 из 3
Выставка "Современники "Современника"" в ГУМе
© Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel Tantserev
2 из 3
Выставка "Современники "Современника"" в ГУМе
© пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel Tantserev
3 из 3
Выставка "Современники "Современника"" в ГУМе
© Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес", Pavel Tantserev
На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", которых связывает долгая творческая дружба, а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.
Близкий друг "Современника", Рост стал свидетелем событий в жизни "Современника" за последние 40 лет. Его фотографии рассказывают не только о событиях и людях театра: они отражают время, убеждения, победы и потери и цену, которая была заплачена и в том, и в другом случае. Все герои фотографий – настоящие современники "Современника".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

На открытии выставки "Современники "Современника" в рамках фестиваля "Черешневый лес", посвященной 65-летию театра "Современник", в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.

На открытии выставки Современники Современника в рамках фестиваля Черешневый лес, посвященной 65-летию театра Современник, в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.
1 из 3

На открытии выставки "Современники "Современника" в рамках фестиваля "Черешневый лес", посвященной 65-летию театра "Современник", в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков и актриса Марина Неелова на открытии выставки "Современники "Современника", посвященной 65-летию театра "Современник"

Художественный руководитель Московского театра Современник Виктор Рыжаков и актриса Марина Неелова на открытии выставки Современники Современника в рамках фестиваля Черешневый лес, посвященной 65-летию театра Современник, в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.
2 из 3

Художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков и актриса Марина Неелова на открытии выставки "Современники "Современника", посвященной 65-летию театра "Современник"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.

Посетительница на открытии выставки Современники Современника в рамках фестиваля Черешневый лес, посвященной 65-летию театра Современник, в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.
3 из 3

На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 3

На открытии выставки "Современники "Современника" в рамках фестиваля "Черешневый лес", посвященной 65-летию театра "Современник", в галереях ГУМа на Красной Площади в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков и актриса Марина Неелова на открытии выставки "Современники "Современника", посвященной 65-летию театра "Современник"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", а также работы известного российского журналиста Юрия Роста.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Экспозиция посвящена и тем, кто создавал театр все эти годы, и зрителям. Это выставка о людях по обе стороны рампы, без которых не было бы "Современника". Так что завсегдатаи театра вполне могут узнать на кадрах себя. Идея экспозиции принадлежит Эдит и Михаилу Куснировичам. Куратором выставки стала Евгения Кузнецова, многолетний завлит театра.
Днем ранее, 28 апреля, в MMOMA на Чистопрудном бульваре открылась другая юбилейная выставка, также посвященная 65-летию "Современника". Ее "героями" стали семь знаменитых спектаклей театра.
Фотовыставка "Современники "Современника" продлится до 31 мая.
Посетитель на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 15:48Культура
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"
 
КультураТеатрНовости культурыЧерешневый лес (фестиваль)Виктор СергачевГалина ВолчекГУМСовременник (театр)Игорь КвашаЮрий Рост
 
 
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