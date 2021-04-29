https://ria.ru/20210429/sovremennik-1730441494.html

Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста

Фестиваль "Черешневый лес" подарил "Современнику" фотовыставку Юрия Роста

К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:23

2021-04-29T14:23

2021-04-29T19:25

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черешневый лес (фестиваль)

виктор сергачев

галина волчек

гум

современник (театр)

игорь кваша

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. К 65-летию театра "Современник" фестиваль искусств "Черешневый лес" представил фотовыставку "Современники "Современнику", которая пройдет с 29 апреля по 31 мая в ГУМе, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.На первой линии Главного универсального магазина разместились редкие кадры из огромного архива фотографий фестиваля "Черешневый лес" и театра "Современник", которых связывает долгая творческая дружба, а также работы известного российского журналиста Юрия Роста. Близкий друг "Современника", Рост стал свидетелем событий в жизни "Современника" за последние 40 лет. Его фотографии рассказывают не только о событиях и людях театра: они отражают время, убеждения, победы и потери и цену, которая была заплачена и в том, и в другом случае. Все герои фотографий – настоящие современники "Современника".Экспозиция посвящена и тем, кто создавал театр все эти годы, и зрителям. Это выставка о людях по обе стороны рампы, без которых не было бы "Современника". Так что завсегдатаи театра вполне могут узнать на кадрах себя. Идея экспозиции принадлежит Эдит и Михаилу Куснировичам. Куратором выставки стала Евгения Кузнецова, многолетний завлит театра.Днем ранее, 28 апреля, в MMOMA на Чистопрудном бульваре открылась другая юбилейная выставка, также посвященная 65-летию "Современника". Ее "героями" стали семь знаменитых спектаклей театра. Фотовыставка "Современники "Современника" продлится до 31 мая.

https://ria.ru/20210428/sovremennik-1730317625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, черешневый лес (фестиваль), виктор сергачев, галина волчек, гум, современник (театр), игорь кваша, юрий рост