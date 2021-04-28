https://ria.ru/20210428/sovremennik-1730317625.html
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"
В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:48
2021-04-28T15:48
2021-04-28T15:48
театр
культура
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современник (театр)
москва
юбилей московского театра "современник"
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном бульваре, сообщила пресс-служба театра. Герои "театральной" части экспозиции — семь спектаклей, которые сформировали особый, узнаваемый метод и стиль "Современника". Это постановки "Вечно живые" (1956), "В поисках радости" (1957), "Матросская тишина" (1958), "Никто" (1958), "Пять вечеров" (1959), "Голый король" (1960), "Двое на качелях" (1962). Посетители увидят фотографии, афиши, программки, эскизы костюмов, декораций, а также — сохранившиеся аудио- и видеозаписи спектаклей.Еще на выставке представлены работы семи современных художников: Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева. Их проекты вступают в диалог с прошлым и помогают ощутить за вехами истории советского театра 1950-1960-х пульс настоящего.Команда "Современника" во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым также готовит перформативную и образовательную программу. В амфитеатре, построенном в одном из залов, будут идти репетиции спектаклей и читки новых пьес, состоятся прямые включения из театра на Чистопрудном бульваре, встречи с известными режиссерами и актерами и другие события. "Современник" был основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ, объединившимися вокруг Олега Ефремова. Свое название театр получил в 1958 году, в нем отражено кредо его создателей — "двигаться вперед вместе с жизнью" и вместе со зрителем.
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театр, куда сходить , новости культуры, выставки, современник (театр), москва, юбилей московского театра "современник"
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном бульваре, сообщила пресс-служба театра.
"Масштабная выставка в MMOMA — не театроведческая экспозиция в привычном смысле, но своего рода оммаж, музейное посвящение раннему, легендарному "Современнику". Театр, показанный как организм в постоянном становлении, чуткий к проблемам текущего дня, соседствует в залах музея на Гоголевском бульваре с сегодняшними художниками.", — говорит пресс-служба.
Герои "театральной" части экспозиции — семь спектаклей, которые сформировали особый, узнаваемый метод и стиль "Современника". Это постановки "Вечно живые" (1956), "В поисках радости" (1957), "Матросская тишина" (1958), "Никто" (1958), "Пять вечеров" (1959), "Голый король" (1960), "Двое на качелях" (1962).
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Актриса Лилия Толмачева в спектакле "Вечно живые". 1966 год.
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Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
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Артист московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова "В поисках радости".
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Артист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости". 1960 год.
5 из 10
Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
6 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо.
Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
7 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо.
Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
8 из 10
Актер Евгений Евстигнеев в главной роли в спектакле Московского театра "Современник" "Голый король" по сказке Ганса Христиана Андерсена. 1966 год.
9 из 10
Актеры театра-студии "Современник" в спектакле "Голый король". 1960 год.
10 из 10
Актеры Михаил Козаков (справа) в роли Джерри Райна и Татьяна Лаврова (слева) в роли Гитель Моска в спектакле театра "Современник" "Двое на качелях" по пьесе У. Гибсона.
1 из 10
Актриса Лилия Толмачева в спектакле "Вечно живые". 1966 год.
2 из 10
Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
3 из 10
Артист московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова "В поисках радости".
4 из 10
Артист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости". 1960 год.
5 из 10
Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
6 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо.
Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
7 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо.
Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
8 из 10
Актер Евгений Евстигнеев в главной роли в спектакле Московского театра "Современник" "Голый король" по сказке Ганса Христиана Андерсена. 1966 год.
9 из 10
Актеры театра-студии "Современник" в спектакле "Голый король". 1960 год.
10 из 10
Актеры Михаил Козаков (справа) в роли Джерри Райна и Татьяна Лаврова (слева) в роли Гитель Моска в спектакле театра "Современник" "Двое на качелях" по пьесе У. Гибсона.
Посетители увидят фотографии, афиши, программки, эскизы костюмов, декораций, а также — сохранившиеся аудио- и видеозаписи спектаклей.
Еще на выставке представлены работы семи современных художников: Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева.
1 из 6
Посетители возле экспоната на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.
2 из 6
Посетители возле экспонатов на выставке "Современник. Начало".
3 из 6
Посетители на выставке "Современник. Начало" .
4 из 6
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.
5 из 6
Режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков на выставке "Современник. Начало" к 65-летию прославленного театра.
6 из 6
Экспонаты на выставке "Современник. Начало" .
1 из 6
Посетители возле экспоната на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.
2 из 6
Посетители возле экспонатов на выставке "Современник. Начало".
3 из 6
Посетители на выставке "Современник. Начало" .
4 из 6
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.
5 из 6
Режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков на выставке "Современник. Начало" к 65-летию прославленного театра.
6 из 6
Экспонаты на выставке "Современник. Начало" .
Их проекты вступают в диалог с прошлым и помогают ощутить за вехами истории советского театра 1950-1960-х пульс настоящего.
Команда "Современника" во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым также готовит перформативную и образовательную программу. В амфитеатре, построенном в одном из залов, будут идти репетиции спектаклей и читки новых пьес, состоятся прямые включения из театра на Чистопрудном бульваре, встречи с известными режиссерами и актерами и другие события.
"Современник" был основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ, объединившимися вокруг Олега Ефремова. Свое название театр получил в 1958 году, в нем отражено кредо его создателей — "двигаться вперед вместе с жизнью" и вместе со зрителем.