https://ria.ru/20210428/sovremennik-1730317625.html

В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"

В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"

В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:48

2021-04-28T15:48

2021-04-28T15:48

театр

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современник (театр)

москва

юбилей московского театра "современник"

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном бульваре, сообщила пресс-служба театра. Герои "театральной" части экспозиции — семь спектаклей, которые сформировали особый, узнаваемый метод и стиль "Современника". Это постановки "Вечно живые" (1956), "В поисках радости" (1957), "Матросская тишина" (1958), "Никто" (1958), "Пять вечеров" (1959), "Голый король" (1960), "Двое на качелях" (1962). Посетители увидят фотографии, афиши, программки, эскизы костюмов, декораций, а также — сохранившиеся аудио- и видеозаписи спектаклей.Еще на выставке представлены работы семи современных художников: Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева. Их проекты вступают в диалог с прошлым и помогают ощутить за вехами истории советского театра 1950-1960-х пульс настоящего.Команда "Современника" во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым также готовит перформативную и образовательную программу. В амфитеатре, построенном в одном из залов, будут идти репетиции спектаклей и читки новых пьес, состоятся прямые включения из театра на Чистопрудном бульваре, встречи с известными режиссерами и актерами и другие события. "Современник" был основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ, объединившимися вокруг Олега Ефремова. Свое название театр получил в 1958 году, в нем отражено кредо его создателей — "двигаться вперед вместе с жизнью" и вместе со зрителем.

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

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театр, куда сходить , новости культуры, выставки, современник (театр), москва, юбилей московского театра "современник"