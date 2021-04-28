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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210428/sovremennik-1730317625.html
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"
В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:48
2021-04-28T15:48
театр
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современник (театр)
москва
юбилей московского театра "современник"
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном бульваре, сообщила пресс-служба театра. Герои "театральной" части экспозиции — семь спектаклей, которые сформировали особый, узнаваемый метод и стиль "Современника". Это постановки "Вечно живые" (1956), "В поисках радости" (1957), "Матросская тишина" (1958), "Никто" (1958), "Пять вечеров" (1959), "Голый король" (1960), "Двое на качелях" (1962). Посетители увидят фотографии, афиши, программки, эскизы костюмов, декораций, а также — сохранившиеся аудио- и видеозаписи спектаклей.Еще на выставке представлены работы семи современных художников: Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева. Их проекты вступают в диалог с прошлым и помогают ощутить за вехами истории советского театра 1950-1960-х пульс настоящего.Команда "Современника" во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым также готовит перформативную и образовательную программу. В амфитеатре, построенном в одном из залов, будут идти репетиции спектаклей и читки новых пьес, состоятся прямые включения из театра на Чистопрудном бульваре, встречи с известными режиссерами и актерами и другие события. "Современник" был основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ, объединившимися вокруг Олега Ефремова. Свое название театр получил в 1958 году, в нем отражено кредо его создателей — "двигаться вперед вместе с жизнью" и вместе со зрителем.
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театр, куда сходить , новости культуры, выставки, современник (театр), москва, юбилей московского театра "современник"

В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра "Современник"

15:48 28.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр "Современник" представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
Посетитель на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Московском музее современного искусства открывается выставочный проект "Современник. Начало", посвященный 65-летию легендарного театра на Чистопрудном бульваре, сообщила пресс-служба театра.

"Масштабная выставка в MMOMA — не театроведческая экспозиция в привычном смысле, но своего рода оммаж, музейное посвящение раннему, легендарному "Современнику". Театр, показанный как организм в постоянном становлении, чуткий к проблемам текущего дня, соседствует в залах музея на Гоголевском бульваре с сегодняшними художниками.", — говорит пресс-служба.

Герои "театральной" части экспозиции — семь спектаклей, которые сформировали особый, узнаваемый метод и стиль "Современника". Это постановки "Вечно живые" (1956), "В поисках радости" (1957), "Матросская тишина" (1958), "Никто" (1958), "Пять вечеров" (1959), "Голый король" (1960), "Двое на качелях" (1962).
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАктриса Лилия Толмачева в спектакле "Вечно живые". 1966 год.
Актриса Лилия Толмачева в спектакле Вечно живые
1 из 10
Актриса Лилия Толмачева в спектакле "Вечно живые". 1966 год.
© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкМосковский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
Актеры Олег Ефремов и Игорь Кваша в спектакле Вечно живые
2 из 10
Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАртист московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова "В поисках радости".
Артист московского театра Современник Олег Табаков, 1960 год
3 из 10
Артист московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова "В поисках радости".
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАртист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости". 1960 год.
Артист О.Табаков
4 из 10
Артист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости". 1960 год.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАктер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра Современник Пять вечеров
5 из 10
Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАртисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра Современник в спектакле Никто по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
6 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАртисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра Современник в спектакле Никто по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
7 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанкАктер Евгений Евстигнеев в главной роли в спектакле Московского театра "Современник" "Голый король" по сказке Ганса Христиана Андерсена. 1966 год.
Евстигнеев в спектакле Голый король
8 из 10
Актер Евгений Евстигнеев в главной роли в спектакле Московского театра "Современник" "Голый король" по сказке Ганса Христиана Андерсена. 1966 год.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гладштейн / Перейти в фотобанкАктеры театра-студии "Современник" в спектакле "Голый король". 1960 год.
Спектакль «Голый король»
9 из 10
Актеры театра-студии "Современник" в спектакле "Голый король". 1960 год.
© РИА Новости / Александр Гладштейн
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАктеры Михаил Козаков (справа) в роли Джерри Райна и Татьяна Лаврова (слева) в роли Гитель Моска в спектакле театра "Современник" "Двое на качелях" по пьесе У. Гибсона.
Лаврова и Козаков в спектакле Двое на качелях
10 из 10
Актеры Михаил Козаков (справа) в роли Джерри Райна и Татьяна Лаврова (слева) в роли Гитель Моска в спектакле театра "Современник" "Двое на качелях" по пьесе У. Гибсона.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
1 из 10
Актриса Лилия Толмачева в спектакле "Вечно живые". 1966 год.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
2 из 10
Московский театр "Современник". Олег Ефремов - Бороздин, Игорь Кваша - Володя в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
3 из 10
Артист московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в спектакле В. Розова "В поисках радости".
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
4 из 10
Артист Московского театра "Современник" Олег Табаков в роли Олега в пьесе В.Розова "В поисках радости". 1960 год.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
5 из 10
Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра "Современник" "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
6 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
7 из 10
Артисты Лидия Толмачева и Олег Ефремов на сцене московского театра "Современник" в спектакле "Никто" по пьесе Эдуардо де Филиппо. Режиссер - Анатолий Эфрос, постановка 1958 года.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
8 из 10
Актер Евгений Евстигнеев в главной роли в спектакле Московского театра "Современник" "Голый король" по сказке Ганса Христиана Андерсена. 1966 год.
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в фотобанк
9 из 10
Актеры театра-студии "Современник" в спектакле "Голый король". 1960 год.
© РИА Новости / Александр Гладштейн
Перейти в фотобанк
10 из 10
Актеры Михаил Козаков (справа) в роли Джерри Райна и Татьяна Лаврова (слева) в роли Гитель Моска в спектакле театра "Современник" "Двое на качелях" по пьесе У. Гибсона.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Посетители увидят фотографии, афиши, программки, эскизы костюмов, декораций, а также — сохранившиеся аудио- и видеозаписи спектаклей.
Еще на выставке представлены работы семи современных художников: Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетители возле экспоната на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.

Посетители возле экспоната на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
1 из 6

Посетители возле экспоната на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетители возле экспонатов на выставке "Современник. Начало".

Посетители возле экспонатов на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
2 из 6

Посетители возле экспонатов на выставке "Современник. Начало".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Современник. Начало" .

Посетители на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
3 из 6

Посетители на выставке "Современник. Начало" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
4 из 6

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков на выставке "Современник. Начало" к 65-летию прославленного театра.

Режиссер, художественный руководитель Московского театра Современник Виктор Рыжаков на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
5 из 6

Режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков на выставке "Современник. Начало" к 65-летию прославленного театра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Экспонаты на выставке "Современник. Начало" .

Экспонаты на выставке Современник. Начало в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства. Московский музей современного искусства и театр Современник представляют совместный выставочный проект, приуроченный к 65-летию прославленного театра.
6 из 6

Экспонаты на выставке "Современник. Начало" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 6

Посетители возле экспоната на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 6

Посетители возле экспонатов на выставке "Современник. Начало".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 6

Посетители на выставке "Современник. Начало" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 6

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на выставке "Современник. Начало" в образовательном центре ММОМА Московского музея современного искусства.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 6

Режиссер, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков на выставке "Современник. Начало" к 65-летию прославленного театра.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 6

Экспонаты на выставке "Современник. Начало" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Их проекты вступают в диалог с прошлым и помогают ощутить за вехами истории советского театра 1950-1960-х пульс настоящего.
Команда "Современника" во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым также готовит перформативную и образовательную программу. В амфитеатре, построенном в одном из залов, будут идти репетиции спектаклей и читки новых пьес, состоятся прямые включения из театра на Чистопрудном бульваре, встречи с известными режиссерами и актерами и другие события.
"Современник" был основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ, объединившимися вокруг Олега Ефремова. Свое название театр получил в 1958 году, в нем отражено кредо его создателей — "двигаться вперед вместе с жизнью" и вместе со зрителем.
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