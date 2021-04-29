https://ria.ru/20210429/sosiski-1730417709.html

Роскачество проверило состав сливочных сосисок

Роскачество проверило состав сливочных сосисок

Роскачество проверило отечественные сливочные сосиски и выявило нарушения по безопасности в четверти исследованной продукции, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:20

2021-04-29T08:20

2021-04-29T11:06

сосиски

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Роскачество проверило отечественные сливочные сосиски и выявило нарушения по безопасности в четверти исследованной продукции, говорится в сообщении организации.Эксперты исследовали товары 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности. "Один из товаров — фальсификат: в нем не оказалось говядины", — отмечается в публикации.В организации обратили внимание, что по ГОСТу при изготовлении сливочных сосисок нужно использовать не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки, а для молочных требуется больше мяса свиней.Из шести образцов, изготовленных по такому стандарту, в составе одного не нашли ДНК крупного рогатого скота.Кроме того, в одном из товаров обнаружили клостридии — возбудитель ботулизма. Еще в трех выявили нарушения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ) — это указывает на возможное несоблюдение условий хранения и плохое санитарное состояние производства. В шести образцах присутствовал крахмал, что противоречит ГОСТу.Эксперты также сопоставили цену сливочных сосисок с количеством в них говядины, но не нашли в этих значениях взаимосвязи. Кроме того, большинство производителей кладут в фарш этот дорогостоящий ингредиент и не используют мясо птицы.

https://rsport.ria.ru/20210330/kolbasa-1603377576.html

https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599293892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сосиски, москва, ярославская область, санкт-петербург, россия, роскачество, еда, общество