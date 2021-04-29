https://ria.ru/20210429/sng-1730543973.html

В Киргизии заявили о 31 пострадавшем и одном погибшем в ходе конфликта

В Киргизии заявили о 31 пострадавшем и одном погибшем в ходе конфликта

Число киргизстанцев, пострадавших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, один человек погиб, заявили журналистам в минздраве Киргизии. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:39

2021-04-29T17:39

2021-04-29T17:49

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

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киргизия

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Число киргизстанцев, пострадавших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, один человек погиб, заявили журналистам в минздраве Киргизии."По состоянию на 20.00 (17.00 мск) всего пострадал 31 человек, также один человек погиб", - заявил представитель минздрава.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730539207.html

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, в мире, киргизия