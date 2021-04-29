https://ria.ru/20210429/sng-1730470573.html

ГКНБ Таджикистана обвинил Киргизию в обстреле таджикских пограничников

ГКНБ Таджикистана обвинил Киргизию в обстреле таджикских пограничников

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что в четверг киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:19

2021-04-29T13:19

2021-04-29T14:15

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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ДУШАНБЕ, 29 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что в четверг киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам.По данным ГКНБ, инцидент произошел в четверг в 13.05 (11.05 мск) на водораспределительном пункте Головной над рекой Исфара и в селе Ходжа Ало джамоата Чоркух города Исфара."Инцидент произошел после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия ранее согласованного двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт Головной", - заявили РИА Новости в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности.Собеседник агентства отметил, что по картам 1924-1927 годов и 1989 года этот объект полностью располагался на территории Таджикистана, а в 1968 году в советское время использовался для орошения городов и районов, граничащих с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Как сообщили РИА Новости в МВД республики, по данному факту возбуждено два уголовных дела. В прилегающих к границе округах Киргизии введен режим чрезвычайного положения и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвиняет в разжигании конфликта противоположную сторону. По данным таджикистанского ведомства, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. В результате пострадали 7 граждан Таджикистана, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Киргизская погранслужба обвинила таджикскую сторону в искажении информации о конфликте и возложила ответственность за провокации на таджикистанцев.

https://ria.ru/20210429/obstrel-1730466279.html

https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире