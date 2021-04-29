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Киргизия и Таджикистан договорились урегулировать ситуацию на границе
Киргизия и Таджикистан договорились урегулировать ситуацию на границе
Киргизия и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе, сообщили РИА Новости в администрации Баткенской области республики. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:41
2021-04-29T14:15
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе, сообщили РИА Новости в администрации Баткенской области республики.Как сообщается, губернатор региона Омурбек Суваналиев дважды проводил телефонные переговоры с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода."Стороны договорились урегулировать ситуацию", - заявил представитель администрации.По его словам, параллельно продолжаются переговоры на уровне глав районов, а также представителей правоохранительных органов и погранведомств. С населением приграничных районов проводится разъяснительная работа с призывом сохранять спокойствие и разойтись по домам.Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Как сообщили РИА Новости в МВД республики, по данному факту возбуждено два уголовных дела. В прилегающих к границе округах Киргизии введен режим чрезвычайного положения и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвиняет в разжигании конфликта противоположную сторону. По данным таджикистанского ведомства, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. В результате пострадали 7 граждан Таджикистана, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Киргизская погранслужба обвинила таджикскую сторону в искажении информации о конфликте и возложила ответственность за провокации на таджикистанцев.
https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан договорились урегулировать ситуацию на границе

12:41 29.04.2021 (обновлено: 14:15 29.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
Пограничники на кыргызско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе, сообщили РИА Новости в администрации Баткенской области республики.
Как сообщается, губернатор региона Омурбек Суваналиев дважды проводил телефонные переговоры с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода.
"Стороны договорились урегулировать ситуацию", - заявил представитель администрации.
По его словам, параллельно продолжаются переговоры на уровне глав районов, а также представителей правоохранительных органов и погранведомств. С населением приграничных районов проводится разъяснительная работа с призывом сохранять спокойствие и разойтись по домам.
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Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Как сообщили РИА Новости в МВД республики, по данному факту возбуждено два уголовных дела. В прилегающих к границе округах Киргизии введен режим чрезвычайного положения и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвиняет в разжигании конфликта противоположную сторону. По данным таджикистанского ведомства, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. В результате пострадали 7 граждан Таджикистана, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Киргизская погранслужба обвинила таджикскую сторону в искажении информации о конфликте и возложила ответственность за провокации на таджикистанцев.
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