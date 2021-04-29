https://ria.ru/20210429/sng-1730460285.html

Киргизия и Таджикистан договорились урегулировать ситуацию на границе

Киргизия и Таджикистан договорились урегулировать ситуацию на границе

Киргизия и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе, сообщили РИА Новости в администрации Баткенской области республики. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:41

2021-04-29T12:41

2021-04-29T14:15

ситуация на границе киргизии и таджикистана

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан провели переговоры по урегулированию ситуации на границе, сообщили РИА Новости в администрации Баткенской области республики.Как сообщается, губернатор региона Омурбек Суваналиев дважды проводил телефонные переговоры с главой Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзода."Стороны договорились урегулировать ситуацию", - заявил представитель администрации.По его словам, параллельно продолжаются переговоры на уровне глав районов, а также представителей правоохранительных органов и погранведомств. С населением приграничных районов проводится разъяснительная работа с призывом сохранять спокойствие и разойтись по домам.Ранее в пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщали, что в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Как сообщили РИА Новости в МВД республики, по данному факту возбуждено два уголовных дела. В прилегающих к границе округах Киргизии введен режим чрезвычайного положения и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана обвиняет в разжигании конфликта противоположную сторону. По данным таджикистанского ведомства, инцидент произошел на участке водораспределительного пункта "Головной" при подстрекательстве граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. В результате пострадали 7 граждан Таджикистана, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Киргизская погранслужба обвинила таджикскую сторону в искажении информации о конфликте и возложила ответственность за провокации на таджикистанцев.

https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html

https://ria.ru/20210416/feyki-1728432724.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире