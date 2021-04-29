Симоньян: Россия готова помочь Сербии в борьбе с радикальным либерализмом
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
БЕЛГРАД, 29 апр — РИА Новости. Россия готова помочь Сербии в культурной борьбе против радикального либерализма, заявила главный редактор "МИА Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в ходе поездки в Белград.
Она выступила на открытии "Русского балканского центра в Белграде" с докладом на тему международных отношений, которые в ходе поездки также обсуждала с известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей. По ее словам, современное общество столкнулось с выбором между радикализацией ультрарелигиозных настроений и не менее радикальным либерализмом, который занимается "уничтожением достижений человеческой цивилизации, прикрываясь идеями гуманизма".
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"Только мы (Россия. — Прим. ред.) из больших стран сейчас можем отстаивать свое право быть традиционным обществом, только мы сейчас несем, себе в первую очередь, но и миру этику, принципы и ценности здорового человека", — заявила Симоньян.
Она выразила готовность лично и как глава российского СМИ помочь Белграду остаться "ментально, цивилизационно, культурно" вместе с противниками оголтелого либерализма.
"Мы видим, что и Сербию пытаются вовлечь в эту обезумевшую карусель "новой этики". Эти попытки происходят ежедневно, это давление вы знаете и чувствуете лучше чем я, и я хотела бы, как пел наш большой певец Виктор Цой, "пожелать вам удачи в этом бою", — добавила она.
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На церемонии открытия также присутствовали председатель парламента Ивица Дачич и российский посол Александра Боцан-Харченко. Центр будет работать над сближением научных кругов и общественности двух стран. В рамках открытия состоялась конференция "Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений" с участием представителей РАН, университетов и научно-исследовательских организаций России и Сербии.
Учредителями НПО "Русский балканский центр в Белграде" стали бывший посол Сербии в России Славенко Терзич, Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ) под руководством депутата Госдумы Константина Затулина и общество "Русский вопрос".
По словам учредителей, задача центра — изучение современных политических, экономических, общественных, культурных и религиозных процессов, происходящих в Сербии и государствах Балканского региона, разработка проектов при содействии местных и региональных научных и аналитических центров, фондов и общественных организаций. Еще одно важное направление деятельности — ознакомление сербского и балканского профессионального сообщества и общественности с основными тенденциями в России.
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