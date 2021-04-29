Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/simonyan-1730566484.html
Симоньян: Россия готова помочь Сербии в борьбе с радикальным либерализмом
Симоньян: Россия готова помочь Сербии в борьбе с радикальным либерализмом
Россия готова помочь Сербии в культурной борьбе против радикального либерализма, заявила главный редактор "МИА Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в ходе... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:06
2021-04-29T19:06
россия
александр боцан-харченко
ивица дачич
эмир кустурица
маргарита симоньян
сербия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg
БЕЛГРАД, 29 апр — РИА Новости. Россия готова помочь Сербии в культурной борьбе против радикального либерализма, заявила главный редактор "МИА Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в ходе поездки в Белград.Она выступила на открытии "Русского балканского центра в Белграде" с докладом на тему международных отношений, которые в ходе поездки также обсуждала с известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей. По ее словам, современное общество столкнулось с выбором между радикализацией ультрарелигиозных настроений и не менее радикальным либерализмом, который занимается "уничтожением достижений человеческой цивилизации, прикрываясь идеями гуманизма"."Только мы (Россия. — Прим. ред.) из больших стран сейчас можем отстаивать свое право быть традиционным обществом, только мы сейчас несем, себе в первую очередь, но и миру этику, принципы и ценности здорового человека", — заявила Симоньян.Она выразила готовность лично и как глава российского СМИ помочь Белграду остаться "ментально, цивилизационно, культурно" вместе с противниками оголтелого либерализма."Мы видим, что и Сербию пытаются вовлечь в эту обезумевшую карусель "новой этики". Эти попытки происходят ежедневно, это давление вы знаете и чувствуете лучше чем я, и я хотела бы, как пел наш большой певец Виктор Цой, "пожелать вам удачи в этом бою", — добавила она.На церемонии открытия также присутствовали председатель парламента Ивица Дачич и российский посол Александра Боцан-Харченко. Центр будет работать над сближением научных кругов и общественности двух стран. В рамках открытия состоялась конференция "Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений" с участием представителей РАН, университетов и научно-исследовательских организаций России и Сербии.Учредителями НПО "Русский балканский центр в Белграде" стали бывший посол Сербии в России Славенко Терзич, Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ) под руководством депутата Госдумы Константина Затулина и общество "Русский вопрос".По словам учредителей, задача центра — изучение современных политических, экономических, общественных, культурных и религиозных процессов, происходящих в Сербии и государствах Балканского региона, разработка проектов при содействии местных и региональных научных и аналитических центров, фондов и общественных организаций. Еще одно важное направление деятельности — ознакомление сербского и балканского профессионального сообщества и общественности с основными тенденциями в России.
https://ria.ru/20210322/aziaty-1602218039.html
https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html
https://ria.ru/20210221/konservatizm-1598378496.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_03b8a94414e1b88578c1c7da43b1ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр боцан-харченко, ивица дачич, эмир кустурица, маргарита симоньян, сербия, общество

Симоньян: Россия готова помочь Сербии в борьбе с радикальным либерализмом

19:06 29.04.2021
 
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 апр — РИА Новости. Россия готова помочь Сербии в культурной борьбе против радикального либерализма, заявила главный редактор "МИА Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в ходе поездки в Белград.
Она выступила на открытии "Русского балканского центра в Белграде" с докладом на тему международных отношений, которые в ходе поездки также обсуждала с известным сербским режиссером Эмиром Кустурицей. По ее словам, современное общество столкнулось с выбором между радикализацией ультрарелигиозных настроений и не менее радикальным либерализмом, который занимается "уничтожением достижений человеческой цивилизации, прикрываясь идеями гуманизма".
Женщины возле мемориала, организованного на месте стрельбы у Gold Spa а Атланте, США - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 08:00
Новые белые в США: азиаты расплачиваются за свои успехи
"Только мы (Россия. — Прим. ред.) из больших стран сейчас можем отстаивать свое право быть традиционным обществом, только мы сейчас несем, себе в первую очередь, но и миру этику, принципы и ценности здорового человека", — заявила Симоньян.
Она выразила готовность лично и как глава российского СМИ помочь Белграду остаться "ментально, цивилизационно, культурно" вместе с противниками оголтелого либерализма.
"Мы видим, что и Сербию пытаются вовлечь в эту обезумевшую карусель "новой этики". Эти попытки происходят ежедневно, это давление вы знаете и чувствуете лучше чем я, и я хотела бы, как пел наш большой певец Виктор Цой, "пожелать вам удачи в этом бою", — добавила она.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00
Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации
На церемонии открытия также присутствовали председатель парламента Ивица Дачич и российский посол Александра Боцан-Харченко. Центр будет работать над сближением научных кругов и общественности двух стран. В рамках открытия состоялась конференция "Прошлое, настоящее и будущее российско-сербских отношений" с участием представителей РАН, университетов и научно-исследовательских организаций России и Сербии.
Учредителями НПО "Русский балканский центр в Белграде" стали бывший посол Сербии в России Славенко Терзич, Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ) под руководством депутата Госдумы Константина Затулина и общество "Русский вопрос".
По словам учредителей, задача центра — изучение современных политических, экономических, общественных, культурных и религиозных процессов, происходящих в Сербии и государствах Балканского региона, разработка проектов при содействии местных и региональных научных и аналитических центров, фондов и общественных организаций. Еще одно важное направление деятельности — ознакомление сербского и балканского профессионального сообщества и общественности с основными тенденциями в России.
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 08:00
Всем нужен новый консерватизм, никому не нужен новый либерализм
 
РоссияАлександр Боцан-ХарченкоИвица ДачичЭмир КустурицаМаргарита СимоньянСербияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния