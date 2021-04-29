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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/shtamm-1730469056.html
ВОЗ оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19
ВОЗ оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19
Ситуация, как в Индии, с быстрым распространением нового штамма COVID-19 может произойти в любой стране, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:13
2021-04-29T13:13
распространение коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
игорь перегинец
западная бенгалия
воз
индия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация, как в Индии, с быстрым распространением нового штамма COVID-19 может произойти в любой стране, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге."Вариант B.1.617, который был выявлен в Индии, сейчас добавлен в ВОЗ к вариантам, представляющим интерес, и мы видим распространение этого вируса. Очень важно понимать, что ситуация, как в Индии, может произойти в любой стране... Когда меры личной защиты ослабляются, когда происходят массовые собрания, когда существует очень много вариантов, и когда охват вакцинации очень низок, это может создать идеальный шторм в любой стране", - сказал Клюге в ходе брифинга для прессы.Как уточнил исполняющий обязанности руководителя программы ВОЗ по подготовке стран к чрезвычайным ситуациям Игорь Перегинец, на данном этапе ВОЗ классифицирует этот штамм вируса как "вариант интереса", его все еще исследуют ученые. "На данном этапе мы знаем, что две мутации, которые находятся в этом вирусе, могут нивелировать эффективность ... антител для лечения и также могут нейтрализировать антитела, которые развиваются после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией до этого. Но все же эти исследования продолжаются, и однозначно сказать, привел ли этот штамм вируса, эта мутация вируса к всплеску заболевания пока что рано", - сказал журналистам Перегинец.Он напомнил, что ранее прошли массовые мероприятия в Индии. "Страна густонаселенная, кроме всего, проходили выборы в пяти штатах страны, что говорит о том, что были массовые скопления населения, что могло привести к более тесным контактам, чем это рекомендуется ВОЗ. Поэтому на данном этапе мы классифицируем этот вирус как "вариант интереса", если данные будут показывать, что этот вирус влияет на ход заболевания, либо имеет другую природу клиническую, то этот вирус может быть переквалифицирован как "вирус озабоченности". На данном этапе мы обращаем внимание, что важнейшим элементом предотвращения таких же ситуаций в других странах является соблюдение и внедрение эффективных мер общественной защиты", - заключил Перегинец.Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/tatarstan-1730196070.html
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ханс клюге, коронавирус covid-19, игорь перегинец, западная бенгалия, воз, индия

ВОЗ оценила ситуацию с распространением нового штамма COVID-19

13:13 29.04.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМужчина помогает подняться упавшему у входа на территорию госпиталя в Дели
Мужчина помогает подняться упавшему у входа на территорию госпиталя в Дели - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация, как в Индии, с быстрым распространением нового штамма COVID-19 может произойти в любой стране, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
"Вариант B.1.617, который был выявлен в Индии, сейчас добавлен в ВОЗ к вариантам, представляющим интерес, и мы видим распространение этого вируса. Очень важно понимать, что ситуация, как в Индии, может произойти в любой стране... Когда меры личной защиты ослабляются, когда происходят массовые собрания, когда существует очень много вариантов, и когда охват вакцинации очень низок, это может создать идеальный шторм в любой стране", - сказал Клюге в ходе брифинга для прессы.
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Как уточнил исполняющий обязанности руководителя программы ВОЗ по подготовке стран к чрезвычайным ситуациям Игорь Перегинец, на данном этапе ВОЗ классифицирует этот штамм вируса как "вариант интереса", его все еще исследуют ученые. "На данном этапе мы знаем, что две мутации, которые находятся в этом вирусе, могут нивелировать эффективность ... антител для лечения и также могут нейтрализировать антитела, которые развиваются после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией до этого. Но все же эти исследования продолжаются, и однозначно сказать, привел ли этот штамм вируса, эта мутация вируса к всплеску заболевания пока что рано", - сказал журналистам Перегинец.
Он напомнил, что ранее прошли массовые мероприятия в Индии. "Страна густонаселенная, кроме всего, проходили выборы в пяти штатах страны, что говорит о том, что были массовые скопления населения, что могло привести к более тесным контактам, чем это рекомендуется ВОЗ. Поэтому на данном этапе мы классифицируем этот вирус как "вариант интереса", если данные будут показывать, что этот вирус влияет на ход заболевания, либо имеет другую природу клиническую, то этот вирус может быть переквалифицирован как "вирус озабоченности". На данном этапе мы обращаем внимание, что важнейшим элементом предотвращения таких же ситуаций в других странах является соблюдение и внедрение эффективных мер общественной защиты", - заключил Перегинец.
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27 апреля, 16:31Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
Ранее ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
 
Распространение коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Игорь ПерегинецЗападная БенгалияВОЗИндия
 
 
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