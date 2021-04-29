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Появились первые кадры со съемок "Дома Дракона"
Появились первые кадры со съемок "Дома Дракона"
В Сети появились первые кадры со съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", о старте которых ранее рассказали представители телесети HBO, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:10
2021-04-29T04:10
2021-04-29T04:10
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", о старте которых ранее рассказали представители телесети HBO, сообщает Daily Mail. На сделанных папарацци снимках появляются Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также Эмма Д’Арси в роли его жены Рейниры.Оба актера стоят на песчаном побережье и что-то обсуждают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто черного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка. По информации издания, работа над сериалом сейчас идет в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Там же находится средневековый замок, из которого открывается захватывающий вид на Северное море. В Daily Mail отмечают, что строение очень напоминает дворец в Дубровнике (Хорватия), в котором снимали сцены с Серсеей (Лина Хиди) в "Игре престолов". Известно, что в шоу также появятся Пэдди Консидайн в роли короля Визериса, Оливия Кук, которая сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр, и другие. Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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игра престолов (сериал), джордж мартин, hbo, великобритания, хорватия, дубровник, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
В Сети появились первые кадры со съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", о старте которых ранее рассказали
представители телесети HBO, сообщает
Daily Mail.
На сделанных папарацци снимках появляются Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также Эмма Д’Арси в роли его жены Рейниры.
Оба актера стоят на песчаном побережье и что-то обсуждают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто черного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка.
По информации издания, работа над сериалом сейчас идет в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Там же находится средневековый замок, из которого открывается захватывающий вид на Северное море. В Daily Mail отмечают, что строение очень напоминает дворец в Дубровнике (Хорватия), в котором снимали сцены с Серсеей (Лина Хиди) в "Игре престолов".
Известно, что в шоу также появятся Пэдди Консидайн в роли короля Визериса, Оливия Кук, которая сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр, и другие.
Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".