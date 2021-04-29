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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/serial-1730283264.html
Появились первые кадры со съемок "Дома Дракона"
Появились первые кадры со съемок "Дома Дракона"
В Сети появились первые кадры со съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", о старте которых ранее рассказали представители телесети HBO, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T04:10
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игра престолов (сериал)
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кино и сериалы
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", о старте которых ранее рассказали представители телесети HBO, сообщает Daily Mail. На сделанных папарацци снимках появляются Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также Эмма Д’Арси в роли его жены Рейниры.Оба актера стоят на песчаном побережье и что-то обсуждают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто черного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка. По информации издания, работа над сериалом сейчас идет в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Там же находится средневековый замок, из которого открывается захватывающий вид на Северное море. В Daily Mail отмечают, что строение очень напоминает дворец в Дубровнике (Хорватия), в котором снимали сцены с Серсеей (Лина Хиди) в "Игре престолов". Известно, что в шоу также появятся Пэдди Консидайн в роли короля Визериса, Оливия Кук, которая сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр, и другие. Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
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игра престолов (сериал), джордж мартин, hbo, великобритания, хорватия, дубровник, кино и сериалы, новости культуры

Появились первые кадры со съемок "Дома Дракона"

04:10 29.04.2021
 
© @GameOfThrones/TwitterДраконы из приквела "Игры престолов" "Дома Дракона"
Драконы из приквела Игры престолов Дома Дракона - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© @GameOfThrones/Twitter
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", о старте которых ранее рассказали представители телесети HBO, сообщает Daily Mail.
На сделанных папарацци снимках появляются Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также Эмма Д’Арси в роли его жены Рейниры.
Оба актера стоят на песчаном побережье и что-то обсуждают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто черного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка.
По информации издания, работа над сериалом сейчас идет в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Там же находится средневековый замок, из которого открывается захватывающий вид на Северное море. В Daily Mail отмечают, что строение очень напоминает дворец в Дубровнике (Хорватия), в котором снимали сцены с Серсеей (Лина Хиди) в "Игре престолов".
Известно, что в шоу также появятся Пэдди Консидайн в роли короля Визериса, Оливия Кук, которая сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр, и другие.
Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 08:00Культура
Кровь, любовь, драконы: "Игре престолов" исполнилось десять лет
 
КультураИгра престолов (сериал)Джордж МартинHBOВеликобританияХорватияДубровникКино и сериалыНовости культуры
 
 
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