https://ria.ru/20210427/prikvel-1730120907.html
"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"
"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"
Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:07
2021-04-27T16:07
2021-04-27T16:07
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер компании. К тексту прикрепили закулисную фотографию, на которой актеры и члены команды сидят за столами, расставленными по кругу, и обсуждают проект. Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов". Остальные подробности сюжета держатся в строжайшем секрете, но имена исполнителей некоторых ключевых ролей уже известны. Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в его наследницу, а Оливия Кук сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры, hbo
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает
THR со ссылкой на твиттер компании.
"Да будет царить огонь! "Дом дракона" официально запущен в производство", — говорится в публикации.
К тексту прикрепили закулисную фотографию, на которой актеры и члены команды сидят за столами, расставленными по кругу, и обсуждают проект.
Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
Остальные подробности сюжета держатся в строжайшем секрете, но имена исполнителей некоторых ключевых ролей уже известны. Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в его наследницу, а Оливия Кук сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр.