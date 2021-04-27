https://ria.ru/20210427/prikvel-1730120907.html

"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"

"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"

Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:07

2021-04-27T16:07

2021-04-27T16:07

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер компании. К тексту прикрепили закулисную фотографию, на которой актеры и члены команды сидят за столами, расставленными по кругу, и обсуждают проект. Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов". Остальные подробности сюжета держатся в строжайшем секрете, но имена исполнителей некоторых ключевых ролей уже известны. Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в его наследницу, а Оливия Кук сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр.

https://ria.ru/20210419/kino-1728619068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры, hbo