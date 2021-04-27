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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/prikvel-1730120907.html
"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"
"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"
Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:07
2021-04-27T16:07
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер компании. К тексту прикрепили закулисную фотографию, на которой актеры и члены команды сидят за столами, расставленными по кругу, и обсуждают проект. Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов". Остальные подробности сюжета держатся в строжайшем секрете, но имена исполнителей некоторых ключевых ролей уже известны. Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в его наследницу, а Оливия Кук сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр.
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джордж мартин, кино и сериалы, новости культуры, hbo

"Да будет царить огонь". Стартовали съемки приквела "Игры престолов"

16:07 27.04.2021
 
© @GameOfThrones/TwitterДраконы из приквела "Игры престолов" "Дома Дракона"
Драконы из приквела Игры престолов Дома Дракона - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© @GameOfThrones/Twitter
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Представители телесети HBO сообщили о начале съемок фэнтези-сериала "Дом дракона", который станет приквелом "Игры престолов", сообщает THR со ссылкой на твиттер компании.
"Да будет царить огонь! "Дом дракона" официально запущен в производство", — говорится в публикации.
К тексту прикрепили закулисную фотографию, на которой актеры и члены команды сидят за столами, расставленными по кругу, и обсуждают проект.
Ожидается, что сериал, основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", выйдет в 2022-м году. Действие в нем развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
Остальные подробности сюжета держатся в строжайшем секрете, но имена исполнителей некоторых ключевых ролей уже известны. Пэдди Консидайн станет королем Визерисом Таргариеном, Эмма Д’Арси перевоплотится в его наследницу, а Оливия Кук сыграет его вторую жену — королеву Алисенту Хайтауэр.
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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