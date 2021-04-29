https://ria.ru/20210429/sadovody-1730443103.html

Ольга Воронова: садоводы возвращают на участки грядки вместо газонов

Ольга Воронова: садоводы возвращают на участки грядки вместо газонов

Заветные шесть соток уже не одно десятилетие определяют сезонный быт жителя России, и даже на них можно вырастить такой урожай овощей и фруктов, что несколько... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:00

2021-04-29T12:00

2021-04-29T12:00

россия

ольга воронова

интервью

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Заветные шесть соток уже не одно десятилетие определяют сезонный быт жителя России, и даже на них можно вырастить такой урожай овощей и фруктов, что несколько месяцев не надо покупать их в магазине, уверена эксперт Союза Садоводов России Ольга Воронова. В интервью РИА Новости она рассказала о главных страхах дачников, объяснила, что сажать на участке на майских праздниках, почему на подмосковной даче можно вырастить виноград и арбузы, а ананасы и грецкие орехи – нет, как потепление климата в средней полосе сыграло злую шутку с садоводами, а пандемия изменила отношение россиян к дачам. Беседовала Елена Орехова. – Все мы со времен Советского Союза знаем словосочетание "шесть соток". Как вы считаете, актуально ли это понятие для современной российской дачи?– Как эталон размера – слова остались, однако ценность дачи только повысилась. Помните, какая была эволюция? Сначала участок был источником овощей, фруктов, ягод, самого необходимого из еды, которой не хватало в магазинах – многие даже кур и кроликов разводили. Потом, когда жизнь наладилась, садоводы стали больше интересоваться дизайном и не хотели ничего сажать – в основном только цветы, газоны. Сейчас снова все меняется. Наши соотечественники хотят и красивый участок, и огород с полезными фруктами, овощами и ягодами, потому что понимают, что сегодня не получишь экологически чистой еды, если только не вырастишь сам. Сейчас вообще очень актуален тренд на эко-продукцию, эко-овощи, эко-ягоды. Думаю, ценность дачи особенно повысилась после пандемии: все поняли, что это такое – иметь собственный мир, где есть все необходимое. Например, по разным оценкам, 60-70% россиян собираются вернуть на свои участки грядки вместо газона.– А достаточно ли такой площади участка, чтобы получить урожай и несколько месяцев не ходить в магазин, например, за овощами?– Да, современная селекция это позволяет. Например, раньше при не очень активном уходе с одного куста снимали до пяти томатов, а сейчас есть сорта, например, "Софа" или "Монгольский карлик", которые даже без укрытия дают урожай в 25 килограммов с квадратного метра – конечно, если за ними ухаживать и использовать правильные удобрения. Я знаю примеры, когда урожаем с участка в четыре сотки люди себя обеспечивают на всю зиму.– Получается, благодаря селекции в средней полосе можно вырастить и ананас, и арбуз, и грецкий орех? Кстати, ананасы в подмосковной усадьбе Мураново еще в позапрошлом веке выращивали потомки известного русского поэта Федора Тютчева.– Ананасами российская селекция не занимается, это тропическое растение, для которого необходим зимний сад или тепличный комплекс. Но арбуз – другое дело: есть сорта, которые вызревают именно в северных регионах, например, "Байсан" и "Подарок Северу". Грецкий орех на частном участке в средней полосе тоже навряд ли вырастишь: теплица ему будет мала даже по высоте. А вот виноград – можно.У меня, например, даже не теплица, а несколько морозостойких виноградных лоз, которые порой плодоносят до ноября, а ягоды с них – получше, чем в магазине. Иметь хороший урожай винограда в наших климатических условиях – вполне реально, тем более что он не капризен в плане почвы и полива. Но на зиму его надо укрывать: я кладу на каркас лутрасил, на него – пленку; этого достаточно.– Что можно сажать в средней полосе России в начале мая?– На майских праздниках уже можно высаживать хладостойкие культуры – морковь, зелень: петрушку или укроп, горох, а также редис – его всходы могут выдерживать минус 7 градусов по Цельсию. Под пленку обычно сажают кабачки, тыкву, огурцы, но после 10 мая: сейчас земля еще холодноватая. Баклажаны и перцы – не раньше 15 мая: должны пройти черемуховые холода. После них высаживается и рассада однолетних цветов, а многолетники можно подкормить, например, сапропелем – это донный ил, органическое удобрение. Вообще лучше пока использовать органические удобрения: химические сложно дозировать и можно повредить почвенную микрофлору. Декоративные кустарники в начале мая трогать не надо – разве немного обрезать, чтобы придать форму. А вот плодовые и ягодные деревья пора обрабатывать от грибковых инфекций.– Что, на ваш взгляд, предпочитают сейчас сажать владельцы садовых участков: плодово-ягодные культуры, овощи, зелень?– Я бы сказала, что меньше – декоративное, больше – все съедобное, причем не только привычную картошку и капусту, но и перцы, и баклажаны, и даже пряности. Дизайн – это хорошо, но он может быть затратным, да и по времени доступен не каждому. А собрать что-то свое хочет каждый; даже газон дачнику легче придумать и сделать самому, чем нанимать специалистов. "Ничего не делать" – это позиция владельцев коттеджей. А мы говорим про дачный подход: садоводам все интересно!– Как вы считаете, сложнее ли сейчас садоводам из-за погодных аномалий? Как меняются из-за этого правила ухода за садом?– Такое бывало и раньше: например, моя бабушка рассказывала, что из-за холодов 1943 года в Тверской области вымерзли "на пень" все яблони. Но так бывало не часто, и, наверное, не с таким резким перепадом температур – из плюса в глубокий минус. Поэтому сейчас за садом надо больше следить, и чуть что – сразу укрывать растения. Правда, осень теперь часто долгая и теплая, но иногда это плохо: посадишь чеснок и тюльпаны, а они из-за тепла взойдут раньше времени, и потом могут померзнуть, и надо укрывать их так, чтобы сохранялся холод. То есть садоводам из-за климата теперь прибавилось работы.Растения сильно страдают от резких перепадов температуры, поэтому, на мой взгляд, особенно важно стимулирование иммунитета. Раньше растения сами справлялись, а теперь это нужно делать принудительно – различными натуральными веществами, например, элиситерами и фитогормонами.– Что волнует современных садоводов? В 1980-е годы проблемой были дороги и мелиорация, на участках часто жили без электричества, сложно было достать стройматериалы, их довезти. Cейчас легче?– Да, раньше так и было. Сейчас нет проблем что-то купить. Но ситуация с инфраструктурой еще далека от идеальной: вопрос с хорошими дорогами до конца не решен, не везде проводят газ, у кого-то нет света. По-прежнему бывают и проблемы юридического плана, например, территориальные споры между владельцами дачных участков.– А с точки зрения знаний, информации о том, что и как выращивать?– Я скажу так: сейчас все заполнили вредные советы. Раньше были книги, статьи, которые проверялись с точки зрения русского языка и научной грамотности. А сейчас некоторые блогеры в погоне за лайками дают настолько диковинные советы, что урожай от них может просто пропасть. Садоводам не хватает научного подхода, такого мини-профессионального образования. Книги сейчас уже не так популярны, а вот именно таких правильных знаний и не хватает.– Чего садоводы боятся: урожай не вырастет, с соседом поругается, участок отнимут?– Основной страх, который лично я наблюдала – боятся, что поджигают траву, весеннего пала. Этого нельзя делать по закону, но каждый год по весне поля все равно горят, вертолетов нет, а мы наготове со шлангом стоим. С половодьем после зимы, с заливами тоже сложно: проблему с мелиорацией можно решить локально, если участок расположен достаточно высоко, и рядом нет речки. Но если поблизости водоем, то залить может все: тут канавка не поможет, из-за водоохранной зоны решать вопрос надо на уровне районной администрации.Такая же ситуация, например, с жуком-типографом, от которого погибают хвойные деревья. В определенные годы солнечной активности он зарождается в очень большой популяции. Инсектициды, которые есть у дачников, садоводов, на него не действуют. Надо вызывать специальную службу, удалять пораженные деревья – и эта проблема не должна касаться рядовых садоводов и также решаться на уровне районных администраций.– Популярность сельской жизни растет: людей на загородных дачах, в садах живет все больше. Но становится ли больше грибов и ягод – лесных дикоросов? Популярна ли сейчас такая "охота"?– Если смотреть на дачников в нашей деревне, среди соседних садоводческих товариществ – да, популярна: летом под каждым кустом кричат. Но порой больше траву вытаптывают, сама почва становится плотнее, и грибница хуже себя чувствует. Наверное, стало поменьше грибов, но бывают урожайные годы, когда их все равно много. А некоторым и земля не нужна – опята, например, на пеньках растут.

https://realty.ria.ru/20201030/sady-1582283037.html

https://realty.ria.ru/20170623/408696755.html

https://ria.ru/20201210/rasteniya-1588669935.html

https://realty.ria.ru/20170404/408495155.html

https://ria.ru/20210331/griby-1603576887.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга воронова, интервью