https://ria.ru/20210429/prichastie-1730509967.html

Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от церкви

Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от церкви

Уклоняющиеся от таинства причастия отлучаются от церкви, и хотя в нынешней церковной практике такое отлучение не провозглашается, это не значит, что оно "не... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:51

2021-04-29T15:51

2021-04-29T17:59

религия и мировоззрение

религия

пасха

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уклоняющиеся от таинства причастия отлучаются от церкви, и хотя в нынешней церковной практике такое отлучение не провозглашается, это не значит, что оно "не происходит на небесах", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя.Он напомнил, что в Страстной четверг в православных храмах вспоминают Тайную вечерю и установление таинства Евхаристии (причастия), к которому верующие в этот день особенно настойчиво призываются."Если человек, называющий себя православным христианином, уклоняется от причастия, то он уклоняется от общения с церковью и подлежит отлучению от церкви. Только причастие Святых Христовых Таин предохраняет нас от того, чтобы подпасть под такое отлучение", — сказал патриарх.Он подчеркнул, что человек не может называть себя христианином и учеником Спасителя, если не причащается Тела и Крови Его.Патриарх напомнил, что верующие причащаются в прощение грехов, в жизнь вечную, чтобы это таинство давало силы бороться с грехом, преодолевать человеческую неправду и сохранять надежду на вхождение "в вечное Царство Божественной славы"."И пусть молитвы Великого Четверга помогут нам со всей очевидностью осознать непреходящее великое значение таинства Евхаристии для спасения, а значит, и для наследования Царства Небесного каждым из нас", — заключил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20210429/strastnaya-1730429963.html

https://ria.ru/20210427/chetverg-1730025233.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь