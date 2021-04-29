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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210429/prichastie-1730509967.html
Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от церкви
Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от церкви
Уклоняющиеся от таинства причастия отлучаются от церкви, и хотя в нынешней церковной практике такое отлучение не провозглашается, это не значит, что оно "не... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:51
2021-04-29T17:59
религия и мировоззрение
религия
пасха
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уклоняющиеся от таинства причастия отлучаются от церкви, и хотя в нынешней церковной практике такое отлучение не провозглашается, это не значит, что оно "не происходит на небесах", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя.Он напомнил, что в Страстной четверг в православных храмах вспоминают Тайную вечерю и установление таинства Евхаристии (причастия), к которому верующие в этот день особенно настойчиво призываются."Если человек, называющий себя православным христианином, уклоняется от причастия, то он уклоняется от общения с церковью и подлежит отлучению от церкви. Только причастие Святых Христовых Таин предохраняет нас от того, чтобы подпасть под такое отлучение", — сказал патриарх.Он подчеркнул, что человек не может называть себя христианином и учеником Спасителя, если не причащается Тела и Крови Его.Патриарх напомнил, что верующие причащаются в прощение грехов, в жизнь вечную, чтобы это таинство давало силы бороться с грехом, преодолевать человеческую неправду и сохранять надежду на вхождение "в вечное Царство Божественной славы"."И пусть молитвы Великого Четверга помогут нам со всей очевидностью осознать непреходящее великое значение таинства Евхаристии для спасения, а значит, и для наследования Царства Небесного каждым из нас", — заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20210429/strastnaya-1730429963.html
https://ria.ru/20210427/chetverg-1730025233.html
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религия, пасха, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от церкви

15:51 29.04.2021 (обновлено: 17:59 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время причащения верующих на Божественной литургии в Покровском храме в Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уклоняющиеся от таинства причастия отлучаются от церкви, и хотя в нынешней церковной практике такое отлучение не провозглашается, это не значит, что оно "не происходит на небесах", заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя.
Он напомнил, что в Страстной четверг в православных храмах вспоминают Тайную вечерю и установление таинства Евхаристии (причастия), к которому верующие в этот день особенно настойчиво призываются.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Великий четверг в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 10:18Религия и мировоззрение
У православных начинаются главные дни в году
"Если человек, называющий себя православным христианином, уклоняется от причастия, то он уклоняется от общения с церковью и подлежит отлучению от церкви. Только причастие Святых Христовых Таин предохраняет нас от того, чтобы подпасть под такое отлучение", — сказал патриарх.
Он подчеркнул, что человек не может называть себя христианином и учеником Спасителя, если не причащается Тела и Крови Его.
Патриарх напомнил, что верующие причащаются в прощение грехов, в жизнь вечную, чтобы это таинство давало силы бороться с грехом, преодолевать человеческую неправду и сохранять надежду на вхождение "в вечное Царство Божественной славы".
"И пусть молитвы Великого Четверга помогут нам со всей очевидностью осознать непреходящее великое значение таинства Евхаристии для спасения, а значит, и для наследования Царства Небесного каждым из нас", — заключил предстоятель РПЦ.
Распятие и свечи в церкви - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день
 
Религия и мировоззрениеРелигияПасхаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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