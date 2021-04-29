https://ria.ru/20210429/piknik-1730410110.html

Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике

Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике

Порезы от битого стекла и арматуры на земле, ожоги при приготовлении шашлыков, электротравмы при запуске воздушного змея и рыбалке, а также тепловые травмы -... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T03:22

2021-04-29T03:22

2021-04-29T03:22

россия

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Порезы от битого стекла и арматуры на земле, ожоги при приготовлении шашлыков, электротравмы при запуске воздушного змея и рыбалке, а также тепловые травмы - все эти опасности могут поджидать людей, которые отправляются на природу, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.Врач предупредил, что необходимо исключить присутствие детей при этих процессах розжига, потому что нахождение детей вблизи открытого огня всегда несет большую опасность. "Дети, бывает, играют рядом с огнем, часто могут опрокинуть мангал или соприкоснуться с горячей поверхностью либо привести к возгоранию окружающих предметов. Такие случаи тоже бывали. Например, часто случаи встречаются, когда ребенок без контроля взрослых пользуется средством для розжига, легковоспламеняющейся жидкостью, льет эту жидкость в открытый огонь, естественно все вспыхивает и мы получаем достаточно тяжелые ожоги", - отметил Давыдов.По его словам, на пикнике часто встречаются порезы при контакте с острыми предметами, битым стеклом, кусками арматуры, которые могут быть на земле, особенно в тех местах, которые не приспособлены под пикники. При этом есть специальные зоны для пикника, в которых такие опасности минимизированы."Бывают случаи, когда люди, выходя на пикник, запускают летающие предметы, например, воздушных змеев. Опасность бывает такая, как столкновение летающих объектов с линией электропередачи. На моей памяти был случай, когда мужчина удочкой задел низко расположенную высоковольтную линию электропередачи и получил тяжелую электротравму, причем самое плохое, что рядом с ним находящиеся дети тоже получили электротравму, потому что эта электрическая дуга, уходя в землю, повредила еще и детей. Это тоже забывать нельзя – длинные удочки, они несут в себе угрозу, змеи, особенно при использовании в черте города, – это серьезная угроза столкновения с ЛЭП", - рассказал собеседник агентства.Врач отметил, что проблемы со здоровьем могут возникнуть вследствие употребления алкоголя, особенно в части поведения, которое также может меняться. Поэтому находиться в группе людей "в подпитии" - всегда опасно.

https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729772066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/alko-1730156178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество