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В США пять человек погибли во время перестрелки
В США пять человек погибли во время перестрелки
Не менее пяти человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина в США, сообщает РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:39
2021-04-29T18:39
сша
северная каролина
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина в США, сообщает телеканал Fox News.Отмечается, что среди погибших были два заместителя шерифа округа, два гражданских лица и предполагаемый стрелок.Противостояние в Северной Каролине длилось более 13 часов, когда вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для рутинной проверки. Жители близлежащих домов были эвакуированы, некоторым было приказано укрыться.После гибели людей в результате инцидента флаги у офиса шерифа в округе, где произошла стрельба, были приспущены, а местные жители несут к месту происшествия цветы и свечи в память о погибших.
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сша, северная каролина, в мире

В США пять человек погибли во время перестрелки

18:39 29.04.2021
 
© AFP 2021 / Kerem YucelПолицейские во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
Полицейские во время акций протеста в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AFP 2021 / Kerem Yucel
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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина в США, сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что среди погибших были два заместителя шерифа округа, два гражданских лица и предполагаемый стрелок.
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:01
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
Противостояние в Северной Каролине длилось более 13 часов, когда вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для рутинной проверки. Жители близлежащих домов были эвакуированы, некоторым было приказано укрыться.
После гибели людей в результате инцидента флаги у офиса шерифа в округе, где произошла стрельба, были приспущены, а местные жители несут к месту происшествия цветы и свечи в память о погибших.
 
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