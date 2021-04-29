https://ria.ru/20210429/perestrelka-1730528101.html

В Киргизии заявили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном

Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками идет в еще одном районе Киргизии — Лейлекском, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:48

2021-04-29T16:48

2021-04-29T17:46

ситуация на границе киргизии и таджикистана

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками идет в еще одном районе Киргизии — Лейлекском, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева.По его словам, стрельба началась примерно в 19:00 (16:00 мск) в селах Кулунду и Максат и не прекращается до сих пор. Вертолеты таджикской армии также заметили в селах Кок-Таш и Самаркандек.Конфликт на баткенском участке границы начался в среду. Представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта начали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг ситуация обострилась, началась стрельба. В результате трое граждан Таджикистана погибли, с киргизской стороны пострадал 31 человек и один скончался. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Как заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, Бишкек и Душанбе начали переговоры.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — наличие неделимитированных участков, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

баткенская область

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T16:48 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире