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В Киргизии заявили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном
Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками идет в еще одном районе Киргизии — Лейлекском, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:48
2021-04-29T17:46
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками идет в еще одном районе Киргизии — Лейлекском, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева.По его словам, стрельба началась примерно в 19:00 (16:00 мск) в селах Кулунду и Максат и не прекращается до сих пор. Вертолеты таджикской армии также заметили в селах Кок-Таш и Самаркандек.Конфликт на баткенском участке границы начался в среду. Представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта начали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг ситуация обострилась, началась стрельба. В результате трое граждан Таджикистана погибли, с киргизской стороны пострадал 31 человек и один скончался. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Как заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, Бишкек и Душанбе начали переговоры.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — наличие неделимитированных участков, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
баткенская область
таджикистан
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии заявили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном

16:48 29.04.2021 (обновлено: 17:46 29.04.2021)
 
© Sputnik / Кайрат ЖапаровКыргызские военнослужащие в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Кайрат Жапаров
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками идет в еще одном районе Киргизии — Лейлекском, передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева.
По его словам, стрельба началась примерно в 19:00 (16:00 мск) в селах Кулунду и Максат и не прекращается до сих пор. Вертолеты таджикской армии также заметили в селах Кок-Таш и Самаркандек.
Конфликт на баткенском участке границы начался в среду. Представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и начали спиливать столб. После этого участники конфликта начали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг ситуация обострилась, началась стрельба. В результате трое граждан Таджикистана погибли, с киргизской стороны пострадал 31 человек и один скончался. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Как заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев, Бишкек и Душанбе начали переговоры.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — наличие неделимитированных участков, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаБаткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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