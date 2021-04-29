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В Киргизии заявили о гибели мужчины из-за перестрелки на границе

В Киргизии заявили о гибели мужчины из-за перестрелки на границе

Один киргизстанец погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Киргизии. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:09

2021-04-29T15:09

2021-04-29T15:18

в мире

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Один киргизстанец погиб и 16 ранены в ходе столкновений на границе с Таджикистаном, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Киргизии."На 18.00 часов (15.00 мск) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек", - заявил представитель пресс-службы.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T15:09 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия