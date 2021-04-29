https://ria.ru/20210429/pasport-1730425059.html

Жириновский призвал упростить выдачу российских паспортов за границей

Жириновский призвал упростить выдачу российских паспортов за границей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упростить выдачу российских паспортов живущим за границей русским, так как это могло бы позволить оказывать влияние на... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:36

2021-04-29T09:36

2021-04-29T09:39

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упростить выдачу российских паспортов живущим за границей русским, так как это могло бы позволить оказывать влияние на политику в тех странах, где проживают русские."Часто мы недооцениваем влияние русской диаспоры. За примером далеко ходить не надо. Турция. Там проживает порядка 120 тысяч русских, многие из них – это женщины, которые в свое время вышли замуж за турков. И они там образовали достаточно влиятельную общину... И эти женщины постоянно ищут связь с Россией. Они и ко мне обращались", - рассказал Жириновский в своем Telegram-канале в четверг.Лидер ЛДПР напомнил и о большой армянской диаспоре в США. "Она настолько влиятельна, что однажды практически выдвинула своего кандидата в президенты. В Конгрессе действует Армянский кокус – это своего рода подкомитет, в который в разные годы входило более 100 конгрессменов! В нем состоял и бывший глава Госдепа Джон Керри", - напомнил политик.При этом, по его словам, "русских в США даже больше, чем армян". "Что мешает нашим соотечественникам оказывать такое же влияние? Может быть, русские там вообще своего президента изберут. Но для этого они должны чувствовать связь с родиной, чувствовать нашу поддержку. А мы им в этом отказываем, ставим в одну с гастарбайтерами очередь за российскими паспортами", - отметил Жириновский.Он считает, что документы надо русским "прямо в консульстве выдавать, за 2-3 недели изготовлять".

https://ria.ru/20210429/nato-1730387156.html

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россия, лдпр, владимир жириновский, общество