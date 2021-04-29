https://ria.ru/20210429/oon-1730568481.html
В ООН прокомментировали ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
В ООН прокомментировали ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
ООН с беспокойством следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана и будет приветствовать прекращение огня, заявил на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:22
2021-04-29T19:22
2021-04-29T19:36
ситуация на границе киргизии и таджикистана
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ООН, 29 апр - РИА Новости. ООН с беспокойством следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана и будет приветствовать прекращение огня, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы призвали бы обе стороны продолжить прямые переговоры, чтобы решать любые вопросы мирным путем", - добавил он.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, оон, киргизия, в мире
ООН, 29 апр - РИА Новости.
ООН с беспокойством следит за ситуацией на границе Киргизии
и Таджикистана
и будет приветствовать прекращение огня, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак
.
"Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения. Мы также в курсе, что оба государства - Таджикистан и Киргизия - заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это", - сказал Хак.
"Мы призвали бы обе стороны продолжить прямые переговоры, чтобы решать любые вопросы мирным путем", - добавил он.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.