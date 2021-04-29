https://ria.ru/20210429/obstrel-1730466279.html

Киргизия обвинила таджикских пограничников в пулеметном обстреле

Киргизия обвинила таджикских пограничников в пулеметном обстреле

Госкомитет нацбезопасности Киргизии обвинил пограничников Таджикистана в обстреле приграничных территорий. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:00

2021-04-29T13:00

2021-04-29T14:15

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

происшествия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии обвинил пограничников Таджикистана в обстреле приграничных территорий.Как утверждает ведомство, в 14:00 таджикские погранвойска и спецназ МВД открыли огонь из минометов, пулеметов и автоматов. Обстрелу подвергся водозабор "Головной" в селе Кок-Таш Баткенской области.Конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие порядка 150 местных жителей. Власти обеих стран возлагают ответственность друг на друга.Как заявляет погранслужба Киргизии, поводом для конфликта стала попытка таджикской стороны установить видеокамеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и начали спиливать столб, а затем противостояние переросло в закидывание камнями. Ночью конфликт обострился, началась стрельба — по данным киргизского ведомства, ее открыли со стороны Таджикистана.Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявляет, что инцидент стал результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком. От камней, по данным ведомства, пострадали семеро граждан Таджикистана, их госпитализировали.МВД Киргизии возбудило два уголовных дела, в приграничных округах ввели режим чрезвычайного положения, оттуда эвакуируют женщин и детей.

https://ria.ru/20200509/1571220535.html

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Стрельба и взрывы возле кыргызско-таджикской границы. Видео из соцсетей В соцсетях распространяются видео, на которых слышна стрельба и взрывы. Авторы утверждают, что кадры сделаны возле кыргызско-таджикской границы. 2021-04-29T13:00 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, происшествия, в мире