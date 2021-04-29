Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730543594.html
Прокурор обвинила Навального в стремлении дискредитировать Победу
Прокурор обвинила Навального в стремлении дискредитировать Победу
Прокурор по делу о клевете на ветерана назвала Алексея Навального "человеком, не скрывавшим своих неонацистских взглядов" и выразила мнение, что он вдохновляет... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:38
2021-04-29T17:38
россия
ив роше
алексей навальный
кировлес
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1920x0_80_0_0_34cad7e75ca940cf6ed7f47a0c1e6d48.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прокурор по делу о клевете на ветерана назвала Алексея Навального "человеком, не скрывавшим своих неонацистских взглядов" и выразила мнение, что он вдохновляет сторонников на "дискредитацию Победы", передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы."Существует ли для офицера, ветерана, человека, прошедшего войну обвинение хуже, чем в предательстве?" – вопрошала прокурор Екатерина Фролова на заседании, где рассматривалась апелляция на приговор.Особое возмущение, по ее словам, вызывает тот факт, что ветерана оскорбил не обычный человек, а "дважды судимый за мошенничество" - по делам "Кировлеса" и "Ив Роше"."Предателем ветерана назвал человек, не скрывавший своих неонацистских взглядов, участвовавший в националистических маршах, человек, последовательно вдохновляющий своих сторонников на унижение исторической памяти народа, на дискредитацию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, на раскрашивание зеленкой монумента "Родина-Мать зовет", на публикацию фотографий нацистских преступников среди героев "Бессмертного полка"... Одним словом, на кощунство, которое подсудимый возвел в систему", - заявила гособвинитель.Она задалась риторическими вопросами - если осужденный "победителей считает позором страны, то тогда кого он считает героями", а также почему он до сих пор не извинился перед ветераном."Ответ очевиден, потому что всегда знал, кого и в чем обвиняет, сделал это осознанно и преднамеренно, преследую страшную и гнусную цель – опорочить Игната Сергеевича, всех ветеранов войны и саму Победу", - считает прокурор.По ее оценке, комментарий Навального, из-за которого и возбуждено уголовное дело, сформулирован "именно в форме утверждения, а не оценки"."Таким образом, он указал на якобы имевшие в действительности факты возмездного участия потерпевшего в съемке ролика [в поддержку изменений в Конституцию], в связи с чем проявление гражданской позиции ветерана Великой Отечественной войны Артеменко получает негативную оценку "продажности" потерпевшего", - заявила Фролова.Кроме того, отметила она, "общий контекст размещенной информации" свидетельствует о "явной направленности высказывания на изменение оценки гражданской позиции Артеменко в глазах окружающих и общества".Прокурор подчеркнула, что защита не смогла представить никаких доказательств того, что ветеран получил за съемку какое-либо вознаграждение, что подтверждает: "Признаки уголовно-наказуемого деяния установлены".Процесс проходил сегодня в том же зале, где мировой судья выносила блогеру приговор по первой инстанции. Бабушкинский суд в итоге подтвердил это решение – 850 тысяч рублей штрафа, но защита собирается и далее обжаловать приговор как в России, так и в ЕСПЧ. Виновным себя Навальный не признает, высказывая мнение, что его слова были оценочными, что не подпадает под статью "Клевета".В то же время приговор вступил в законную силу уже сейчас, после решения апелляционной инстанции, и подлежит исполнению. Он, правда, не отразился на сроке заключения Навального с учетом решения по "Ив Роше". Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730471286.html
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730492783.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db5106bd582b1df17b7a316d9d248f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ив роше, алексей навальный, кировлес, москва, происшествия

Прокурор обвинила Навального в стремлении дискредитировать Победу

17:38 29.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прокурор по делу о клевете на ветерана назвала Алексея Навального "человеком, не скрывавшим своих неонацистских взглядов" и выразила мнение, что он вдохновляет сторонников на "дискредитацию Победы", передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Существует ли для офицера, ветерана, человека, прошедшего войну обвинение хуже, чем в предательстве?" – вопрошала прокурор Екатерина Фролова на заседании, где рассматривалась апелляция на приговор.
Особое возмущение, по ее словам, вызывает тот факт, что ветерана оскорбил не обычный человек, а "дважды судимый за мошенничество" - по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".
"Предателем ветерана назвал человек, не скрывавший своих неонацистских взглядов, участвовавший в националистических маршах, человек, последовательно вдохновляющий своих сторонников на унижение исторической памяти народа, на дискредитацию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, на раскрашивание зеленкой монумента "Родина-Мать зовет", на публикацию фотографий нацистских преступников среди героев "Бессмертного полка"... Одним словом, на кощунство, которое подсудимый возвел в систему", - заявила гособвинитель.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 13:24
Суд признал приговор Навальному за клевету на ветерана законным
Она задалась риторическими вопросами - если осужденный "победителей считает позором страны, то тогда кого он считает героями", а также почему он до сих пор не извинился перед ветераном.
"Ответ очевиден, потому что всегда знал, кого и в чем обвиняет, сделал это осознанно и преднамеренно, преследую страшную и гнусную цель – опорочить Игната Сергеевича, всех ветеранов войны и саму Победу", - считает прокурор.
По ее оценке, комментарий Навального, из-за которого и возбуждено уголовное дело, сформулирован "именно в форме утверждения, а не оценки".
"Таким образом, он указал на якобы имевшие в действительности факты возмездного участия потерпевшего в съемке ролика [в поддержку изменений в Конституцию], в связи с чем проявление гражданской позиции ветерана Великой Отечественной войны Артеменко получает негативную оценку "продажности" потерпевшего", - заявила Фролова.
Кроме того, отметила она, "общий контекст размещенной информации" свидетельствует о "явной направленности высказывания на изменение оценки гражданской позиции Артеменко в глазах окружающих и общества".
Прокурор подчеркнула, что защита не смогла представить никаких доказательств того, что ветеран получил за съемку какое-либо вознаграждение, что подтверждает: "Признаки уголовно-наказуемого деяния установлены".
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 14:41
В ГД обвинили Борреля в давлении на суд из-за ситуации с Навальным
Процесс проходил сегодня в том же зале, где мировой судья выносила блогеру приговор по первой инстанции. Бабушкинский суд в итоге подтвердил это решение – 850 тысяч рублей штрафа, но защита собирается и далее обжаловать приговор как в России, так и в ЕСПЧ. Виновным себя Навальный не признает, высказывая мнение, что его слова были оценочными, что не подпадает под статью "Клевета".
В то же время приговор вступил в законную силу уже сейчас, после решения апелляционной инстанции, и подлежит исполнению. Он, правда, не отразился на сроке заключения Навального с учетом решения по "Ив Роше". Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйКировлесМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
Лента новостейМолния