https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730543594.html

Прокурор обвинила Навального в стремлении дискредитировать Победу

Прокурор обвинила Навального в стремлении дискредитировать Победу

Прокурор по делу о клевете на ветерана назвала Алексея Навального "человеком, не скрывавшим своих неонацистских взглядов" и выразила мнение, что он вдохновляет... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:38

2021-04-29T17:38

2021-04-29T17:38

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Прокурор по делу о клевете на ветерана назвала Алексея Навального "человеком, не скрывавшим своих неонацистских взглядов" и выразила мнение, что он вдохновляет сторонников на "дискредитацию Победы", передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы."Существует ли для офицера, ветерана, человека, прошедшего войну обвинение хуже, чем в предательстве?" – вопрошала прокурор Екатерина Фролова на заседании, где рассматривалась апелляция на приговор.Особое возмущение, по ее словам, вызывает тот факт, что ветерана оскорбил не обычный человек, а "дважды судимый за мошенничество" - по делам "Кировлеса" и "Ив Роше"."Предателем ветерана назвал человек, не скрывавший своих неонацистских взглядов, участвовавший в националистических маршах, человек, последовательно вдохновляющий своих сторонников на унижение исторической памяти народа, на дискредитацию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, на раскрашивание зеленкой монумента "Родина-Мать зовет", на публикацию фотографий нацистских преступников среди героев "Бессмертного полка"... Одним словом, на кощунство, которое подсудимый возвел в систему", - заявила гособвинитель.Она задалась риторическими вопросами - если осужденный "победителей считает позором страны, то тогда кого он считает героями", а также почему он до сих пор не извинился перед ветераном."Ответ очевиден, потому что всегда знал, кого и в чем обвиняет, сделал это осознанно и преднамеренно, преследую страшную и гнусную цель – опорочить Игната Сергеевича, всех ветеранов войны и саму Победу", - считает прокурор.По ее оценке, комментарий Навального, из-за которого и возбуждено уголовное дело, сформулирован "именно в форме утверждения, а не оценки"."Таким образом, он указал на якобы имевшие в действительности факты возмездного участия потерпевшего в съемке ролика [в поддержку изменений в Конституцию], в связи с чем проявление гражданской позиции ветерана Великой Отечественной войны Артеменко получает негативную оценку "продажности" потерпевшего", - заявила Фролова.Кроме того, отметила она, "общий контекст размещенной информации" свидетельствует о "явной направленности высказывания на изменение оценки гражданской позиции Артеменко в глазах окружающих и общества".Прокурор подчеркнула, что защита не смогла представить никаких доказательств того, что ветеран получил за съемку какое-либо вознаграждение, что подтверждает: "Признаки уголовно-наказуемого деяния установлены".Процесс проходил сегодня в том же зале, где мировой судья выносила блогеру приговор по первой инстанции. Бабушкинский суд в итоге подтвердил это решение – 850 тысяч рублей штрафа, но защита собирается и далее обжаловать приговор как в России, так и в ЕСПЧ. Виновным себя Навальный не признает, высказывая мнение, что его слова были оценочными, что не подпадает под статью "Клевета".В то же время приговор вступил в законную силу уже сейчас, после решения апелляционной инстанции, и подлежит исполнению. Он, правда, не отразился на сроке заключения Навального с учетом решения по "Ив Роше". Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730471286.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730492783.html

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россия, ив роше, алексей навальный, кировлес, москва, происшествия