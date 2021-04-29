https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730474274.html

Защита обжалует приговор Навальному по делу о клевете

Защита обжалует приговор Навальному по делу о клевете

Защита Алексея Навального продолжит обжаловать приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, планирует подать... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:34

2021-04-29T13:34

2021-04-29T13:34

ив роше

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защита Алексея Навального продолжит обжаловать приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, планирует подать кассационную жалобу, сообщил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев."Будем обжаловать в кассации", - сказал защитник через несколько минут после того, как Бабушкинский суд Москвы утвердил Навальному 850-тысячный штраф по этому делу.После решения апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению, но у защиты остается возможность не только оспорить решение суда в России в кассационном порядке, но и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html

https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html

москва

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ив роше, алексей навальный, москва, происшествия