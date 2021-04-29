https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730471286.html

Суд признал приговор Навальному за клевету на ветерана законным

Суд признал приговор Навальному за клевету на ветерана законным

Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил в силе штраф в 850 тысяч рублей, назначенный Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:24

2021-04-29T13:24

2021-04-29T13:30

игнат артеменко

ив роше

европейский суд

москва

россия

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил в силе штраф в 850 тысяч рублей, назначенный Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.После решения апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению, но у защиты еще остается возможность оспорить решение суда в России в кассационном порядке, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.Сейчас Навальный продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730435190.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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игнат артеменко, ив роше, европейский суд, москва, россия, алексей навальный, общество, происшествия