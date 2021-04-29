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Суд признал приговор Навальному за клевету на ветерана законным
Суд признал приговор Навальному за клевету на ветерана законным
Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил в силе штраф в 850 тысяч рублей, назначенный Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:24
2021-04-29T13:30
игнат артеменко
ив роше
европейский суд
москва
россия
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил в силе штраф в 850 тысяч рублей, назначенный Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.После решения апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению, но у защиты еще остается возможность оспорить решение суда в России в кассационном порядке, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.Сейчас Навальный продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730435190.html
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игнат артеменко, ив роше, европейский суд, москва, россия, алексей навальный, общество, происшествия

Суд признал приговор Навальному за клевету на ветерана законным

13:24 29.04.2021 (обновлено: 13:30 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил в силе штраф в 850 тысяч рублей, назначенный Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Оставить решение мирового суда района Южное Медведково без изменения, жалобу адвокатов Кобзева и Михайловой - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Курышева.
После решения апелляционной инстанции приговор вступает в законную силу и подлежит исполнению, но у защиты еще остается возможность оспорить решение суда в России в кассационном порядке, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.
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Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.
Сейчас Навальный продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.
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Игнат АртеменкоИв РошеЕвропейский судМоскваРоссияАлексей НавальныйОбществоПроисшествия
 
 
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