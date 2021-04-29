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https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html
Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*
Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*
Алексей Навальный попросил Мосгорсуд привлечь его к рассмотрению иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иноагентом)... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:27
2021-04-29T12:27
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Алексей Навальный попросил Мосгорсуд привлечь его к рассмотрению иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иноагентом) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в четверг адвокат Иван Павлов."Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе", - рассказал собеседник агентства.По его словам, суд примет решение по этому вопросу позднее.Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"* (тоже признан иностранным агентом). До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.На этом фоне сегодня сотрудник ФБК* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России
https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/volkov-1730441355.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*

12:27 29.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Алексей Навальный попросил Мосгорсуд привлечь его к рассмотрению иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иноагентом) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в четверг адвокат Иван Павлов.
"Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, суд примет решение по этому вопросу позднее.
Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"* (тоже признан иностранным агентом). До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Прокуратура заявила о доказательствах подготовки ФБК* цветной революции
Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
На этом фоне сегодня сотрудник ФБК* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
11:25
Соратник Навального заявил о роспуске сети его штабов
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
* Организации, выполняющие функции иноагентов в России
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
 
 
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