https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html

Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*

Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*

Алексей Навальный попросил Мосгорсуд привлечь его к рассмотрению иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иноагентом)... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:27

2021-04-29T12:27

2021-04-29T12:27

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Алексей Навальный попросил Мосгорсуд привлечь его к рассмотрению иска прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан в России иноагентом) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в четверг адвокат Иван Павлов."Навальный через представителя передал ходатайство о вступлении в дело заинтересованным лицом, просит предоставить ему возможность участвовать в процессе", - рассказал собеседник агентства.По его словам, суд примет решение по этому вопросу позднее.Мосгорсуд на этой неделе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении ФБК* и "Фонда защиты прав граждан"* (тоже признан иностранным агентом). До этого прокуратура аналогичным образом ограничила работу общественного движения "Штабы Навального".Вышеуказанным организациям запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.На этом фоне сегодня сотрудник ФБК* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России

https://ria.ru/20210420/fbk-1729111815.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/volkov-1730441355.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия