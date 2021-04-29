https://ria.ru/20210429/navalnaya-1730436837.html

Юлия Навальная приехала в суд, где рассмотрят жалобу по делу о клевете

Юлия Навальная приехала в суд, где рассмотрят жалобу по делу о клевете

Юлия Навальная приехала в Бабушкинский суд Москвы, где в четверг должно состояться рассмотрение жалобы на приговор ее супругу Алексею Навальному по делу о... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:01

2021-04-29T11:01

2021-04-29T11:01

игнат артеменко

юлия навальная

россия

ив роше

ольга михайлова

алексей навальный

покров

владимирская область

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Юлия Навальная приехала в Бабушкинский суд Москвы, где в четверг должно состояться рассмотрение жалобы на приговор ее супругу Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.Навальная зашла в зал суда вместе с адвокатами Вадимом Кобзевым и Ольгой Михайловой. Апелляция проходит в том же зале, где мировой судья на выездном заседании выносил Навальному приговор по этому делу.В феврале мировой суд признал Навального виновным в клевете и назначил ему штраф 850 тысяч рублей. Согласно старой редакции статьи о клевете, максимальным штрафом является 1 миллион рублей.Навальный сейчас продолжает отбывать 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Последнее время он находится в тюремной больнице, где до конца минувшей недели держал голодовку, требуя более качественной медицинской помощи из-за жалоб на онемения в ноге и спине.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ.При этом на заседаниях по этому делу подсудимый допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства: заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", а судью грозил удалить из зала.По итогам процесса судья постановила направить в Следственный комитет документы с процесса - там должны определить, нет ли в словах Навального состава еще одного преступления.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из трех с половиной назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210428/navalnyy-1730323498.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730435190.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

покров

владимирская область

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игнат артеменко, юлия навальная, россия, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, покров, владимирская область, общество, происшествия