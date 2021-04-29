https://ria.ru/20210429/mototsiklist-1730438039.html

В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся

В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся

Мотоциклист перевернулся и загорелся на дороге в Волгограде, сбить пламя ему помог мимо проезжавший водитель, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:05

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россия

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Мотоциклист перевернулся и загорелся на дороге в Волгограде, сбить пламя ему помог мимо проезжавший водитель, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации полиции, в четверг утром мотоциклист при повороте с улицы имени 39-ой Гвардейской дивизии на проспект Ленина не справился с управлением и перевернулся.ДТП попало на видео, его журналистам предоставили в полиции. На видео видно, как падает и загорается сначала мотоцикл, а затем и его водитель. Мужчина сначала пытался сбить пламя сам, потом бросился на землю. В этот момент к нему подбежал с огнетушителем мимо проезжавший водитель, ему удалось потушить мотоциклиста.

https://ria.ru/20210429/dtp-1730407586.html

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волгоград

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мотоциклист загорелся после ДТП Эпичное видео спасения загоревшегося байкера из Волгограда. Мужчина не справился с управлением, упал и вспыхнул вместе с мотоциклом. Однако он быстро сообразил, как сбить пламя, а потом ему на помощь подоспели очевидцы. 2021-04-29T11:05 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоград, волгоградская область, происшествия