https://ria.ru/20210429/mototsiklist-1730438039.html
В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся
В Волгограде мотоциклист попал в ДТП и загорелся
Мотоциклист перевернулся и загорелся на дороге в Волгограде, сбить пламя ему помог мимо проезжавший водитель, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:05
2021-04-29T11:05
2021-04-29T11:14
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волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Мотоциклист перевернулся и загорелся на дороге в Волгограде, сбить пламя ему помог мимо проезжавший водитель, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации полиции, в четверг утром мотоциклист при повороте с улицы имени 39-ой Гвардейской дивизии на проспект Ленина не справился с управлением и перевернулся.ДТП попало на видео, его журналистам предоставили в полиции. На видео видно, как падает и загорается сначала мотоцикл, а затем и его водитель. Мужчина сначала пытался сбить пламя сам, потом бросился на землю. В этот момент к нему подбежал с огнетушителем мимо проезжавший водитель, ему удалось потушить мотоциклиста.
https://ria.ru/20210429/dtp-1730407586.html
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Мотоциклист загорелся после ДТП
Эпичное видео спасения загоревшегося байкера из Волгограда. Мужчина не справился с управлением, упал и вспыхнул вместе с мотоциклом. Однако он быстро сообразил, как сбить пламя, а потом ему на помощь подоспели очевидцы.
2021-04-29T11:05
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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия