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Украина признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности
Украина признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Моргенштерн), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:03
2021-04-29T18:28
в мире
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Моргенштерн), сообщила пресс-служба ведомства."По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера — Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", — говорится в публикации на сайте.Служба безопасности Украины отметила, что артисту запрещен въезд в страну, хотя ранее он планировал устроить гастроли.В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия не раз отмечала, что не причастна к событиям на юго-востоке страны.Моргенштерн — выходец из Уфы. Он стал самым заметным артистом года среди пользователей соцсети "ВКонтакте" сразу по трем категориям. Журнал Moda Topical вручил певцу премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").
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в мире, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, служба безопасности украины, верховная рада украины, москва, сергей пенкин, киев

Украина признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности

17:03 29.04.2021 (обновлено: 18:28 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Моргенштерн), сообщила пресс-служба ведомства.
"По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера — Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", — говорится в публикации на сайте.
Служба безопасности Украины отметила, что артисту запрещен въезд в страну, хотя ранее он планировал устроить гастроли.
В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется.
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В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия не раз отмечала, что не причастна к событиям на юго-востоке страны.
Моргенштерн — выходец из Уфы. Он стал самым заметным артистом года среди пользователей соцсети "ВКонтакте" сразу по трем категориям. Журнал Moda Topical вручил певцу премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").
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В миреМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияЮлия ЧичеринаМинистерство культуры УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныМоскваСергей ПенкинКиев
 
 
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