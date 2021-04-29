https://ria.ru/20210429/morgenshtern-1730533112.html

Украина признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности

Украина признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Моргенштерн), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:03

2021-04-29T17:03

2021-04-29T18:28

в мире

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

юлия чичерина

министерство культуры украины

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верховная рада украины

москва

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КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Моргенштерн), сообщила пресс-служба ведомства."По представлению СБУ рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера — Моргенштерна включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности", — говорится в публикации на сайте.Служба безопасности Украины отметила, что артисту запрещен въезд в страну, хотя ранее он планировал устроить гастроли.В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия не раз отмечала, что не причастна к событиям на юго-востоке страны.Моргенштерн — выходец из Уфы. Он стал самым заметным артистом года среди пользователей соцсети "ВКонтакте" сразу по трем категориям. Журнал Moda Topical вручил певцу премию "Женщина года", а GQ — "Музыкант года" ("За дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом "Легендарная пыль").

https://ria.ru/20210322/druzhko-1602383832.html

https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html

россия

москва

киев

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в мире, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, служба безопасности украины, верховная рада украины, москва, сергей пенкин, киев