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Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, заявил Мишустин
Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал главе правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина и отметил, что Россия дорожит... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:52
2021-04-29T14:52
россия
никол пашинян
михаил мишустин
армения
в мире
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал главе правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина и отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, они носят многолетний союзнических и стратегический характер."Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин на встрече с Пашиняном.Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, они носят многолетний союзнических и стратегический характер.Глава правительства РФ отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявление лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы.
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россия, никол пашинян, михаил мишустин, армения, в мире

Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, заявил Мишустин

14:52 29.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал главе правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина и отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, они носят многолетний союзнических и стратегический характер.
"Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин на встрече с Пашиняном.
Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, они носят многолетний союзнических и стратегический характер.
Глава правительства РФ отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявление лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы.

"Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона", - отметил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:02
Пашинян описал будущее отношений Армении с Россией
 
РоссияНикол ПашинянМихаил МишустинАрменияВ мире
 
 
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