https://ria.ru/20210429/mishustin-1730496469.html

Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, заявил Мишустин

Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал главе правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина и отметил, что Россия дорожит... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:52

2021-04-29T14:52

2021-04-29T14:52

россия

никол пашинян

михаил мишустин

армения

в мире

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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал главе правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина и отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, они носят многолетний союзнических и стратегический характер."Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Мишустин на встрече с Пашиняном.Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, они носят многолетний союзнических и стратегический характер.Глава правительства РФ отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявление лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/pashinyan-1727062758.html

россия

армения

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россия, никол пашинян, михаил мишустин, армения, в мире