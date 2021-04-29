https://ria.ru/20210429/mid-1730535569.html
МИД прокомментировал ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
МИД прокомментировал ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Киргизии и Таджикистана, где отмечаются перестрелки, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:11
2021-04-29T17:11
2021-04-29T17:19
мария захарова
ситуация на границе киргизии и таджикистана
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Киргизии и Таджикистана, где отмечаются перестрелки, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказала она на брифинге в Москве.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-04-29T17:11
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мария захарова, ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), таджикистан, киргизия, в мире
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
В Москве изучают ситуацию, сложившуюся на границе Киргизии
и Таджикистана
, где отмечаются перестрелки, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
"Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию", - сказала она на брифинге в Москве.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.