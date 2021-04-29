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Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией
Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией
Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:38
2021-04-29T17:38
2021-04-29T17:56
ситуация на границе киргизии и таджикистана
киргизия
происшествия
таджикистан
в мире
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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города.По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное, поводов для беспокойства нет.Он также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-04-29T17:38
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, киргизия, происшествия, таджикистан, в мире
ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова.
Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией
, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо", - заявил собеседник агентства.
По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное, поводов для беспокойства нет.
Он также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана
сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.