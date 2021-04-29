https://ria.ru/20210429/mer-1730543427.html

Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией

Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией

Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:38

2021-04-29T17:38

2021-04-29T17:56

ситуация на границе киргизии и таджикистана

киргизия

происшествия

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города.По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное, поводов для беспокойства нет.Он также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730539207.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T17:38 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, киргизия, происшествия, таджикистан, в мире