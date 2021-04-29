Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/mer-1730543427.html
Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией
Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией
Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:38
2021-04-29T17:56
ситуация на границе киргизии и таджикистана
киргизия
происшествия
таджикистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480067_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_be6ae41cb211ed56b787d31b9b78cdcd.jpg
ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города.По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное, поводов для беспокойства нет.Он также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730539207.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном
Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль.
2021-04-29T17:38
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730480067_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_529221c2682aac7d12423765438d7fc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на границе киргизии и таджикистана, киргизия, происшествия, таджикистан, в мире

Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией

17:38 29.04.2021 (обновлено: 17:56 29.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 29 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо во время нахождения на линии огня в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо", - заявил собеседник агентства.
По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное, поводов для беспокойства нет.
Он также сообщил, что в ходе вооруженных столкновений убиты трое таджикистанцев и 31 получил ранения.
Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта стали бросать камни друг в друга.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, киргизская сторона сообщала о 16 пострадавших и одном погибшем. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 17:25
МИД Киргизии и Таджикистана начали переговоры из-за конфликта на границе
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаКиргизияПроисшествияТаджикистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Лента новостейМолния