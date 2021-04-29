https://ria.ru/20210429/kulich-1730413026.html

Диетолог рассказала, как приготовить "здоровый" кулич

Диетолог рассказала, как приготовить "здоровый" кулич

Традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с "пустыми" калориями и большое количество рафинированного сахара, рассказала РИА Новости диетолог... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T05:04

2021-04-29T05:04

2021-04-29T10:49

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с "пустыми" калориями и большое количество рафинированного сахара, рассказала РИА Новости диетолог медицинского сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха и предложила рецепт "здорового" кулича.Кроме того, в традиционном рецепте используется большое количество рафинированного сахара, а его переизбыток может плачевно сказываться на организме, например, приводить к выводу витаминов группы B и кальция. В некоторых классических рецептах также используется коровье молоко, но у большой части населения, особенно у взрослых, наблюдается плохая переносимость лактозы.Поэтому традиционный рецепт пасхального кулича можно заменить на более здоровый. Для его изготовления понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура. Также можно добавить специи, например, корицу или молотый имбирь по вкусу.Начать приготовление "здорового" кулича стоит, взбив бананы в пюре. Затем необходимо отделить белки от желтков и смешать желтки с сиропом топинамбура или с сахаром и добавить получившуюся банановую массу и специи.Белки стоит взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, не спеша перемешивая. Потом стоит добавить в массу миндальную муку и вновь перемешать и добавить орехи или изюм. Получившееся тесто необходимо переместить в форму для выпекания кулича, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать 20-25 минут.Если хочется украсить кулич кремом, то понадобится также 2-3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока или воды. Приготовление стоит начать с замачивания в воде фиников и кешью, а затем смешать все ингредиенты блендером до однородной массы. Получившийся крем выложить на остывший кулич.

https://ria.ru/20210428/paskha-1730232758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/paskha-1728819291.html

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россия, пасха, общество