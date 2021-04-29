Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210429/kulich-1730413026.html
Диетолог рассказала, как приготовить "здоровый" кулич
Диетолог рассказала, как приготовить "здоровый" кулич
Традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с "пустыми" калориями и большое количество рафинированного сахара, рассказала РИА Новости диетолог... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T05:04
2021-04-29T10:49
религия и мировоззрение
россия
пасха
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570244159_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_318c349a1bd1a6c2730415d16875dac0.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с "пустыми" калориями и большое количество рафинированного сахара, рассказала РИА Новости диетолог медицинского сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха и предложила рецепт "здорового" кулича.Кроме того, в традиционном рецепте используется большое количество рафинированного сахара, а его переизбыток может плачевно сказываться на организме, например, приводить к выводу витаминов группы B и кальция. В некоторых классических рецептах также используется коровье молоко, но у большой части населения, особенно у взрослых, наблюдается плохая переносимость лактозы.Поэтому традиционный рецепт пасхального кулича можно заменить на более здоровый. Для его изготовления понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура. Также можно добавить специи, например, корицу или молотый имбирь по вкусу.Начать приготовление "здорового" кулича стоит, взбив бананы в пюре. Затем необходимо отделить белки от желтков и смешать желтки с сиропом топинамбура или с сахаром и добавить получившуюся банановую массу и специи.Белки стоит взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, не спеша перемешивая. Потом стоит добавить в массу миндальную муку и вновь перемешать и добавить орехи или изюм. Получившееся тесто необходимо переместить в форму для выпекания кулича, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать 20-25 минут.Если хочется украсить кулич кремом, то понадобится также 2-3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока или воды. Приготовление стоит начать с замачивания в воде фиников и кешью, а затем смешать все ингредиенты блендером до однородной массы. Получившийся крем выложить на остывший кулич.
https://ria.ru/20210428/paskha-1730232758.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/paskha-1728819291.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570244159_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_ce12d6ba02242b19e6bd3a96fb576a8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пасха, общество

Диетолог рассказала, как приготовить "здоровый" кулич

05:04 29.04.2021 (обновлено: 10:49 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство куличей в Екатеринбурге
Производство куличей в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Традиционный рецепт пасхального кулича использует муку с "пустыми" калориями и большое количество рафинированного сахара, рассказала РИА Новости диетолог медицинского сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха и предложила рецепт "здорового" кулича.
"Традиционный рецепт пасхального кулича подразумевает использование белой муки высшего сорта, у которой при производстве удаляется оболочка зерна с полезными свойствами, микроэлементами и витаминами. Сохраняется только ядро зерна, где содержатся глютен, глюковина и "пустые" калории, которые не несут пользы для организма", - говорит эксперт.
Кроме того, в традиционном рецепте используется большое количество рафинированного сахара, а его переизбыток может плачевно сказываться на организме, например, приводить к выводу витаминов группы B и кальция. В некоторых классических рецептах также используется коровье молоко, но у большой части населения, особенно у взрослых, наблюдается плохая переносимость лактозы.
Поэтому традиционный рецепт пасхального кулича можно заменить на более здоровый. Для его изготовления понадобится два банана, два яйца, один стакан миндальной муки, пятая часть стакана орехов или изюма, половина столовой ложки сахара или одна столовая ложка сиропа топинамбура. Также можно добавить специи, например, корицу или молотый имбирь по вкусу.
Выпечка куличей к Пасхе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 01:06Религия и мировоззрение
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Начать приготовление "здорового" кулича стоит, взбив бананы в пюре. Затем необходимо отделить белки от желтков и смешать желтки с сиропом топинамбура или с сахаром и добавить получившуюся банановую массу и специи.
Белки стоит взбить отдельно и аккуратно влить в массу с бананами, не спеша перемешивая. Потом стоит добавить в массу миндальную муку и вновь перемешать и добавить орехи или изюм. Получившееся тесто необходимо переместить в форму для выпекания кулича, поставить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и запекать 20-25 минут.
Если хочется украсить кулич кремом, то понадобится также 2-3 финика, треть стакана кешью и четверть стакана растительного молока или воды. Приготовление стоит начать с замачивания в воде фиников и кешью, а затем смешать все ингредиенты блендером до однородной массы. Получившийся крем выложить на остывший кулич.
Производство куличей к Пасхе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 15:27
Шеф-повар рассказал, каким должен быть настоящий кулич на Пасху
 
Религия и мировоззрениеРоссияПасхаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54В Коми проверят данные о нападении собаки на девятилетнюю девочку
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
11:27Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
Лента новостейМолния