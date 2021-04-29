https://ria.ru/20210429/kompensatsiya-1730489970.html

В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря

В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:30

2021-04-29T14:30

2021-04-29T16:27

новости подмосковья

послание президента федеральному собранию в 2021 году

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

отдых

дети

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители, купившие их с 20 мая до конца года через платежную систему "Мир", как минимум, на одну смену."Какие основные параметры программы кешбэка на услуги детских лагерей? ...Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровления должен составлять не менее одной смены, минимальная стоимость путевки не ограничена, размер возврата денежных средств на карту составит 50%. Оплата должна быть произведена по карте платежной системы "Мир" одного из банков-участников программы лояльности для держателей карты "Мир", - сказала Фаевская на пресс-конференции на тему организации детского летнего отдыха в Подмосковье в 2021 году.Также министр отметила, что возврат денежных средств с покупки путевки будет осуществляться в течение 5 дней.Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.

https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html

московская область (подмосковье)

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, ирина фаевская, московская область (подмосковье), отдых, дети, общество