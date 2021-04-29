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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210429/kompensatsiya-1730489970.html
В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря
В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:30
2021-04-29T16:27
новости подмосковья
послание президента федеральному собранию в 2021 году
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
отдых
дети
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители, купившие их с 20 мая до конца года через платежную систему "Мир", как минимум, на одну смену."Какие основные параметры программы кешбэка на услуги детских лагерей? ...Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровления должен составлять не менее одной смены, минимальная стоимость путевки не ограничена, размер возврата денежных средств на карту составит 50%. Оплата должна быть произведена по карте платежной системы "Мир" одного из банков-участников программы лояльности для держателей карты "Мир", - сказала Фаевская на пресс-конференции на тему организации детского летнего отдыха в Подмосковье в 2021 году.Также министр отметила, что возврат денежных средств с покупки путевки будет осуществляться в течение 5 дней.Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, ирина фаевская, московская область (подмосковье), отдых, дети, общество

В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря

14:30 29.04.2021 (обновлено: 16:27 29.04.2021)
 
© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерь
Летний детский лагерь - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Fotolia / Olesia Bilkei
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители, купившие их с 20 мая до конца года через платежную систему "Мир", как минимум, на одну смену.
"Какие основные параметры программы кешбэка на услуги детских лагерей? ...Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровления должен составлять не менее одной смены, минимальная стоимость путевки не ограничена, размер возврата денежных средств на карту составит 50%. Оплата должна быть произведена по карте платежной системы "Мир" одного из банков-участников программы лояльности для держателей карты "Мир", - сказала Фаевская на пресс-конференции на тему организации детского летнего отдыха в Подмосковье в 2021 году.
Также министр отметила, что возврат денежных средств с покупки путевки будет осуществляться в течение 5 дней.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
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В Кремле разъяснили механизм кешбэка на детские путевки
 
Новости ПодмосковьяПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)ОтдыхДетиОбщество
 
 
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