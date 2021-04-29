https://ria.ru/20210429/kompensatsiya-1730489970.html
В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря
В Подмосковье рассказали, как получить кешбэк за путевки в детские лагеря
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:30
2021-04-29T14:30
2021-04-29T16:27
новости подмосковья
послание президента федеральному собранию в 2021 году
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
отдых
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/146363/37/1463633775_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f6b2994393ab4c28ca28cdf855ad35b4.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что получить кешбэк в размере 50% за путевки в детский лагерь могут родители, купившие их с 20 мая до конца года через платежную систему "Мир", как минимум, на одну смену."Какие основные параметры программы кешбэка на услуги детских лагерей? ...Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровления должен составлять не менее одной смены, минимальная стоимость путевки не ограничена, размер возврата денежных средств на карту составит 50%. Оплата должна быть произведена по карте платежной системы "Мир" одного из банков-участников программы лояльности для держателей карты "Мир", - сказала Фаевская на пресс-конференции на тему организации детского летнего отдыха в Подмосковье в 2021 году.Также министр отметила, что возврат денежных средств с покупки путевки будет осуществляться в течение 5 дней.Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, предложил возмещать в 2021 году половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.
https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/146363/37/1463633775_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5672c761e56cd878fd722cd188024021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию в 2021 году, ирина фаевская, московская область (подмосковье), отдых, дети, общество