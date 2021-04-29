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https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730554610.html
В Киргизии создали оперштаб из-за конфликта с Таджикистаном
В Киргизии создали оперштаб из-за конфликта с Таджикистаном
Власти Киргизии создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации на границе с Таджикистаном, где в среду начался пограничный конфликт, переросший в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:14
2021-04-29T18:14
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киргизии создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации на границе с Таджикистаном, где в среду начался пограничный конфликт, переросший в перестрелки, сообщает пресс-служба правительства республики.Пограничные службы Киргизии и Таджикистана сообщили 28 апреля о конфликте на баткенском участке общей границы. Конфликт начался из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб, с обеих сторон полетели камни.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе со стороны военных обеих стран и обвинил таджикскую сторону в размещении минометных позиций.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730547964.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии создали оперштаб из-за конфликта с Таджикистаном

18:14 29.04.2021
 
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киргизии создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации на границе с Таджикистаном, где в среду начался пограничный конфликт, переросший в перестрелки, сообщает пресс-служба правительства республики.

"По поручению премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова создан оперативный штаб по координации и отслеживанию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. В ходе заседания штаба было отмечено, что правительством Кыргызской Республики принимаются все меры по урегулированию и изучению сложившейся ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Киргизии.

Пограничные службы Киргизии и Таджикистана сообщили 28 апреля о конфликте на баткенском участке общей границы. Конфликт начался из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб, с обеих сторон полетели камни.
В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе со стороны военных обеих стран и обвинил таджикскую сторону в размещении минометных позиций.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Кыргызские военнослужащие в зоне конфликта - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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