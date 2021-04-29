https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730554610.html

В Киргизии создали оперштаб из-за конфликта с Таджикистаном

В Киргизии создали оперштаб из-за конфликта с Таджикистаном

Власти Киргизии создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации на границе с Таджикистаном, где в среду начался пограничный конфликт, переросший в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:14

2021-04-29T18:14

2021-04-29T18:14

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киргизии создали оперативный штаб по отслеживанию ситуации на границе с Таджикистаном, где в среду начался пограничный конфликт, переросший в перестрелки, сообщает пресс-служба правительства республики.Пограничные службы Киргизии и Таджикистана сообщили 28 апреля о конфликте на баткенском участке общей границы. Конфликт начался из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб, с обеих сторон полетели камни.В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 16 человек и один погиб. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе со стороны военных обеих стран и обвинил таджикскую сторону в размещении минометных позиций.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730547964.html

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире