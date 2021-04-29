https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730553124.html

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Киргизия и Таджикистан договорились с 17:00 мск прекратить огонь на границе и отвести силы, сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T18:08

2021-04-29T18:08

2021-04-29T21:23

мид киргизии

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились с 17:00 мск прекратить огонь на границе и отвести силы, сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД.Отмечается, что такое решение принято по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран.Помимо этого, в сообщении киргизского МИД говорится, что Бишкек и Душанбе договорились организовать совместные группы для патрулирования на границе.Также местные власти должны будут провести разъяснительную работу с населением приграничных районов. Ранее стало известно, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло".Таджикистан сообщил о гибели в ходе перестрелок трех граждан страны и 31 раненом, Киргизия — о 84 пострадавших и троих погибших, в том числе умерла 13-летняя девочка.Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730547964.html

https://ria.ru/20210429/mer-1730543427.html

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мид киргизии, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире