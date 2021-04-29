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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
Киргизия и Таджикистан договорились с 17:00 мск прекратить огонь на границе и отвести силы, сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:08
2021-04-29T21:23
мид киргизии
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились с 17:00 мск прекратить огонь на границе и отвести силы, сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД.Отмечается, что такое решение принято по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран.Помимо этого, в сообщении киргизского МИД говорится, что Бишкек и Душанбе договорились организовать совместные группы для патрулирования на границе.Также местные власти должны будут провести разъяснительную работу с населением приграничных районов. Ранее стало известно, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло".Таджикистан сообщил о гибели в ходе перестрелок трех граждан страны и 31 раненом, Киргизия — о 84 пострадавших и троих погибших, в том числе умерла 13-летняя девочка.Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730547964.html
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мид киргизии, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

18:08 29.04.2021 (обновлено: 21:23 29.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в зоне конфликта
Кыргызские военнослужащие в зоне конфликта - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились с 17:00 мск прекратить огонь на границе и отвести силы, сообщило агентство Sputnik Кыргызстан со ссылкой на МИД.
Отмечается, что такое решение принято по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран.
Помимо этого, в сообщении киргизского МИД говорится, что Бишкек и Душанбе договорились организовать совместные группы для патрулирования на границе.
Также местные власти должны будут провести разъяснительную работу с населением приграничных районов.
Кыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 17:52
Киргизия усилила военное присутствие на границе с Таджикистаном
Ранее стало известно, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло".
Таджикистан сообщил о гибели в ходе перестрелок трех граждан страны и 31 раненом, Киргизия — о 84 пострадавших и троих погибших, в том числе умерла 13-летняя девочка.
Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.
Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 17:38
Мэра таджикского города ранили при стрельбе на границе с Киргизией
 
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