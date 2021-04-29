https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730495886.html

Президент Киргизии провел заседание Совбеза страны по ситуации на границе

Президент Киргизии провел заседание Совбеза страны по ситуации на границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел заседание Совбеза страны по ситуации на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:49

2021-04-29T14:49

2021-04-29T14:49

садыр жапаров

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров провел заседание Совбеза страны по ситуации на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности Кыргызской Республики в узком составе", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в ходе заседания "обсуждены меры по снижению уровня напряженности и деэскалации сложившейся ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сохранению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности жителей приграничных территорий"."Президент Садыр Жапаров отметил, что все задействованные государственные органы должны принять необходимые меры по мирному урегулированию сложившейся ситуации", - подчеркнули в пресс-службе.Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга. В ночь на четверг конфликт обострился, началась стрельба. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали восемь человек. Позднее Госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран, обвинил таджикскую сторону в установке позиций минометных расчетов.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kirgiziya-1730488591.html

https://ria.ru/20210427/bezopasnost-1730109694.html

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садыр жапаров, таджикистан, киргизия, в мире