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Киргизия создаст рабочую группу из-за ситуации на границе с Таджикистаном
Киргизия создаст рабочую группу из-за ситуации на границе с Таджикистаном
Президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с кабмином, по итогам которого принято решение о создании рабочей группы по урегулированию... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:10
2021-04-29T14:10
2021-04-29T14:15
ситуация на границе киргизии и таджикистана
садыр жапаров
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с кабмином, по итогам которого принято решение о создании рабочей группы по урегулированию ситуации на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание с членами правительства Кыргызской Республики по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по итогам оперативного совещания "принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации"."Перед министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам", - подчеркнули в пресс-службе.
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РИА Новости
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости.
Президент Киргизии Садыр Жапаров
провел оперативное совещание с кабмином, по итогам которого принято решение о создании рабочей группы по урегулированию ситуации на границе с Таджикистаном
, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание с членами правительства Кыргызской Республики по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по итогам оперативного совещания "принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации".
"Перед министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам", - подчеркнули в пресс-службе.