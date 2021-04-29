https://ria.ru/20210429/kirgiziya-1730484440.html

Киргизия создаст рабочую группу из-за ситуации на границе с Таджикистаном

Киргизия создаст рабочую группу из-за ситуации на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с кабмином, по итогам которого принято решение о создании рабочей группы по урегулированию... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:10

2021-04-29T14:10

2021-04-29T14:15

ситуация на границе киргизии и таджикистана

садыр жапаров

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров провел оперативное совещание с кабмином, по итогам которого принято решение о создании рабочей группы по урегулированию ситуации на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание с членами правительства Кыргызской Республики по ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по итогам оперативного совещания "принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым по урегулированию и изучению сложившейся ситуации"."Перед министерством иностранных дел поставлена задача продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам", - подчеркнули в пресс-службе.

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, таджикистан, киргизия, в мире