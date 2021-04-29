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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210429/kino-1730361064.html
На что пойти в кино на длинных выходных
На что пойти в кино на длинных выходных
К праздничной неделе в кинотеатрах приготовили экшен, драмы и хоррор. Можно посмотреть картину о Великой Отечественной, историю про непростые отношения в семье... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:00
2021-04-29T11:35
что посмотреть
культура
кино и сериалы
знаменитости
россия
эссекс
виктория толстоганова
тимур бекмамбетов
павел прилучный
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. К праздничной неделе в кинотеатрах приготовили экшен, драмы и хоррор. Можно посмотреть картину о Великой Отечественной, историю про непростые отношения в семье или фильм о призраках в Англии прошлого века. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Кино о подвигеКо Дню Победы в прокат выходит долгожданная приключенческая драма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, основанная на реальной истории.Главный персонаж — Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев.Лето 1944 года. Девятаев (Павел Прилучный) попадает в плен к фашистам, его отправляют в концлагерь на острове Узедом. Но советский ас угоняет новейший немецкий бомбардировщик и, оторвавшись от погони, добирается до своих. То, что ему это удалось, — совершенно уникальный случай. Подвиг Михаила Девятаева хоть и не замалчивали, но долгие годы об этом мало кто знал.Помимо пронзительной истории, картина интересна постановкой воздушных боев — авторы придумали собственную технику, которую до них никто не использовал (обратились к опыту компьютерных игр). Снимали в виртуальной реальности. И проецировали на экраны на съемочной площадке, чтобы актеры представляли, как сцена будет выглядеть в фильме. Отчасти это напоминало игру-симулятор.В итоге получилась зрелищная картина о прощении, сострадании и исторической памяти.А одну из песен саундтрека, "Любимый город", исполнил немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. По его мнению, композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского, как и любая другая музыка, "создает мосты между народами".Снова о войнеО войне можно рассказывать и без взрывов со спецэффектами, а лаконично, тихо и неспешно. Как в картине "На дальних рубежах".На российской военной базе в Кыргызстане служит советский офицер, заместитель командира (Сергей Шнырев). Жена (Виктория Толстоганова) с сыном тоже тут. Она изо дня в день занимается рутинными делами и мечтает вернуться обратно в Россию. Неожиданно у нее завязывается роман с другим офицером (Александр Кудин). В закрытом сообществе скрывать это почти невозможно, и вскоре сложившаяся ситуация трагически изменит судьбу всех героев.Картина немногословная, порой философская, иногда медитативная. Хотя не обходится без сюрпризов: спокойная и неэмоциональная главная героиня вдруг неожиданно влюбляется, чувства ее захватывают, и зритель видит как будто другого человека.При этом фильм — не только про измену и ее последствия. Это еще и о проблеме маленьких сообществ. А название "Дальний рубеж" приобретает физический смысл (нечто, находящееся на большой дистанции) и метафорический. Его можно рассматривать как эмоциональную границу, за которой — срыв или непредсказуемая расплата.Мать и дочьТрогательная израильская драма "Ася" изучает семейные узы и непростые отношения.Ася никогда не хотела быть матерью, но так сложилось, что она в раннем возрасте родила дочь Вику. И даже спустя годы у нее не проснулся материнский инстинкт. Она любит ребенка по-своему, как бы со стороны. Занимается исключительно собой: работает в госпитале, встречается с женатым. А подросток Вика ничем не ограничена и предоставлена сама себе. До тех пор, пока у нее не обнаруживается серьезная болезнь. И только теперь героиня понимает, что значит быть матерью.Картина сделана очень деликатно: героини налаживают отношения с каждым кадром. Это показано без сентиментальных приемов, отчего персонажам сочувствуешь и веришь. Не в последнюю очередь это достигается благодаря мягкому свету камеры, приглушенным тонам одежды и обстановки, а также пронзительному саундтреку.И конечно, исполнительницы главных ролей, удивительно похожие друг на друга, поражают мастерством, точностью интонаций и естественностью поведения в кадре. Пугающий домУжасам тоже нашлось место среди премьер. Хоррор "Проклятие: призраки дома Борли" пугает сильнее, потому что основан на реальных событиях.Действие происходит в 1930-х в Англии. Католического священника Лайнеса (Джон Хеффернан) назначают преподобным в небольшой городок после того, как семья предыдущего викария исчезла.Лайнес приезжает с женой Мэриэм (Джессика Браун-Финдли), дочерью Аделаидой и селится в том же поместье, что и предшественник. И там начинают происходить пугающие вещи.По всему дому раздаются голоса, неожиданно в комнатах возникают темные фигуры, одетые как монахи, а Аделаида ведет себя очень странно. Чтобы выяснить, в чем дело, священник объединяется с оккультистом.Дом священника в Борли — настоящий особняк в викторианском стиле в Эссексе. У него репутация самого населенного привидениями дома в Англии, жители рассказывали о паранормальных явлениях, разгуливающих призраках монаха и монахини. Несмотря на довольно классический для хоррора сюжет, картина задает новый тон этому жанру. Оказывается, в кадре необязательно должно быть темно, чтобы ночью что-то пошло не так.Жути этой истории придают викторианский антураж, аутентичные костюмы и убедительная актерская игра. В Браун-Финдли никак не узнаешь наивную графиню из "Аббатства Даунтон" — роли, которая ее прославила.Интересно показана и трансформация героев. По мере того как психологическое состояние Мэриэм меняется, то же самое происходит и с картинкой: мы смотрим на происходящее с необычных ракурсов. Камера располагается выше или ниже уровня глаз героини, отчего кажется, что за ней кто-то наблюдает. Получился изящный хоррор с налетом готики.
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что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, россия, эссекс, виктория толстоганова, тимур бекмамбетов, павел прилучный

На что пойти в кино на длинных выходных

08:00 29.04.2021 (обновлено: 11:35 29.04.2021)
 
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
Кадр из фильма Девятаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. К праздничной неделе в кинотеатрах приготовили экшен, драмы и хоррор. Можно посмотреть картину о Великой Отечественной, историю про непростые отношения в семье или фильм о призраках в Англии прошлого века. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.

Кино о подвиге

Ко Дню Победы в прокат выходит долгожданная приключенческая драма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, основанная на реальной истории.
Главный персонаж — Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев.
Лето 1944 года. Девятаев (Павел Прилучный) попадает в плен к фашистам, его отправляют в концлагерь на острове Узедом. Но советский ас угоняет новейший немецкий бомбардировщик и, оторвавшись от погони, добирается до своих. То, что ему это удалось, — совершенно уникальный случай.
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
Кадр из фильма Девятаев - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Кадр из фильма "Девятаев"
Подвиг Михаила Девятаева хоть и не замалчивали, но долгие годы об этом мало кто знал.

"В финале фильма есть отличные слова: "Ошибки надо уметь прощать, а подвиги помнить", — говорит Бекмамбетов. — Для меня это квинтэссенция отношения к памяти о войне и Победе. Если мы к другу другу будем относиться как члены одной семьи, любить, слышать, быть ответственными, вне зависимости от убеждений, статуса и власти, то такие понятия, как Родина, патриотизм, приобретут совсем другое значение и другую ценность. Главное — оставаться людьми".

© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Девятаев"
Кадр из фильма Девятаев
1 из 3
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Сцена из фильма "Девятаев"

Кадр из фильма Девятаев
2 из 3

Сцена из фильма "Девятаев"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Фрагмент из фильма "Девятаев"

Кадр из фильма Девятаев
3 из 3

Фрагмент из фильма "Девятаев"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 3
Кадр из фильма "Девятаев"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
2 из 3

Сцена из фильма "Девятаев"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
3 из 3

Фрагмент из фильма "Девятаев"

© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Помимо пронзительной истории, картина интересна постановкой воздушных боев — авторы придумали собственную технику, которую до них никто не использовал (обратились к опыту компьютерных игр). Снимали в виртуальной реальности. И проецировали на экраны на съемочной площадке, чтобы актеры представляли, как сцена будет выглядеть в фильме. Отчасти это напоминало игру-симулятор.
В итоге получилась зрелищная картина о прощении, сострадании и исторической памяти.
А одну из песен саундтрека, "Любимый город", исполнил немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. По его мнению, композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского, как и любая другая музыка, "создает мосты между народами".

Снова о войне

© Reflexion FilmsТолстоганова в фильме "На дальних рубежах"
Толстоганова в фильме На дальних рубежах - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Reflexion Films
Толстоганова в фильме "На дальних рубежах"
О войне можно рассказывать и без взрывов со спецэффектами, а лаконично, тихо и неспешно. Как в картине "На дальних рубежах".
На российской военной базе в Кыргызстане служит советский офицер, заместитель командира (Сергей Шнырев). Жена (Виктория Толстоганова) с сыном тоже тут. Она изо дня в день занимается рутинными делами и мечтает вернуться обратно в Россию. Неожиданно у нее завязывается роман с другим офицером (Александр Кудин). В закрытом сообществе скрывать это почти невозможно, и вскоре сложившаяся ситуация трагически изменит судьбу всех героев.

"Когда я прочла сценарий, я подумала: это же то самое кино, которое я люблю, — аскетичное, минималистичное, где вроде бы ничего не происходит, но в то же время происходит очень много. В героине мне очень близко ее молчание", — признается Толстоганова.

Картина немногословная, порой философская, иногда медитативная. Хотя не обходится без сюрпризов: спокойная и неэмоциональная главная героиня вдруг неожиданно влюбляется, чувства ее захватывают, и зритель видит как будто другого человека.
© Reflexion FilmsКадр из фильма "На дальних рубежах"
Кадр из фильма На дальних рубежах - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Reflexion Films
Кадр из фильма "На дальних рубежах"
При этом фильм — не только про измену и ее последствия. Это еще и о проблеме маленьких сообществ. А название "Дальний рубеж" приобретает физический смысл (нечто, находящееся на большой дистанции) и метафорический. Его можно рассматривать как эмоциональную границу, за которой — срыв или непредсказуемая расплата.

Мать и дочь

© "Парадиз"Алена Ив в фильме "Ася"
Алена Ив в фильме Ася - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© "Парадиз"
Алена Ив в фильме "Ася"
Трогательная израильская драма "Ася" изучает семейные узы и непростые отношения.
Ася никогда не хотела быть матерью, но так сложилось, что она в раннем возрасте родила дочь Вику. И даже спустя годы у нее не проснулся материнский инстинкт. Она любит ребенка по-своему, как бы со стороны. Занимается исключительно собой: работает в госпитале, встречается с женатым. А подросток Вика ничем не ограничена и предоставлена сама себе. До тех пор, пока у нее не обнаруживается серьезная болезнь. И только теперь героиня понимает, что значит быть матерью.
© "Парадиз"Алена Ив и Шира Хаас в фильме "Ася"
Алена Ив и Шира Хаас в фильме Ася - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© "Парадиз"
Алена Ив и Шира Хаас в фильме "Ася"

"Именно опыт неудач и проблем сближает их. Ася узнает свою дочь, ее страхи и желания. Это фильм о материнстве, жертвенности и любви, о способности взять на себя ответственность за жизнь другого человека", — поясняет режиссер Рути Прибар.

Картина сделана очень деликатно: героини налаживают отношения с каждым кадром. Это показано без сентиментальных приемов, отчего персонажам сочувствуешь и веришь. Не в последнюю очередь это достигается благодаря мягкому свету камеры, приглушенным тонам одежды и обстановки, а также пронзительному саундтреку.
© "Парадиз"Шира Хаас в фильме "Ася"
Шира Хаас в фильме Ася - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© "Парадиз"
Шира Хаас в фильме "Ася"
И конечно, исполнительницы главных ролей, удивительно похожие друг на друга, поражают мастерством, точностью интонаций и естественностью поведения в кадре.

Пугающий дом

© World Pictures Браун-Финдли и Джон Хеффернан в фильме "Проклятие: призраки дома Борли"
 Браун-Финдли и Джон Хеффернан в фильме Проклятие: призраки дома Борли - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© World Pictures
Браун-Финдли и Джон Хеффернан в фильме "Проклятие: призраки дома Борли"
Ужасам тоже нашлось место среди премьер. Хоррор "Проклятие: призраки дома Борли" пугает сильнее, потому что основан на реальных событиях.
Действие происходит в 1930-х в Англии. Католического священника Лайнеса (Джон Хеффернан) назначают преподобным в небольшой городок после того, как семья предыдущего викария исчезла.
Лайнес приезжает с женой Мэриэм (Джессика Браун-Финдли), дочерью Аделаидой и селится в том же поместье, что и предшественник. И там начинают происходить пугающие вещи.
© World Pictures Браун-Финдли в фильме "Проклятие: призраки дома Борли"
 Браун-Финдли в фильме Проклятие: призраки дома Борли - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© World Pictures
Браун-Финдли в фильме "Проклятие: призраки дома Борли"
По всему дому раздаются голоса, неожиданно в комнатах возникают темные фигуры, одетые как монахи, а Аделаида ведет себя очень странно. Чтобы выяснить, в чем дело, священник объединяется с оккультистом.
Дом священника в Борли — настоящий особняк в викторианском стиле в Эссексе. У него репутация самого населенного привидениями дома в Англии, жители рассказывали о паранормальных явлениях, разгуливающих призраках монаха и монахини.
© World Pictures

Браун-Финдли в фильме "Проклятие: призраки дома Борли

 Кадр из фильма Проклятие: призраки дома Борли
1 из 3

Браун-Финдли в фильме "Проклятие: призраки дома Борли

© World Pictures
© World Pictures Кадр из фильма "Проклятие: призраки дома Борли"
 Кадр из фильма Проклятие: призраки дома Борли
2 из 3
Кадр из фильма "Проклятие: призраки дома Борли"
© World Pictures
© World Pictures

Сцена из фильма "Проклятие: призраки дома Борли"

 Кадр из фильма Проклятие: призраки дома Борли
3 из 3

Сцена из фильма "Проклятие: призраки дома Борли"

© World Pictures
1 из 3

Браун-Финдли в фильме "Проклятие: призраки дома Борли

© World Pictures
2 из 3
Кадр из фильма "Проклятие: призраки дома Борли"
© World Pictures
3 из 3

Сцена из фильма "Проклятие: призраки дома Борли"

© World Pictures
Несмотря на довольно классический для хоррора сюжет, картина задает новый тон этому жанру. Оказывается, в кадре необязательно должно быть темно, чтобы ночью что-то пошло не так.
Жути этой истории придают викторианский антураж, аутентичные костюмы и убедительная актерская игра. В Браун-Финдли никак не узнаешь наивную графиню из "Аббатства Даунтон" — роли, которая ее прославила.
Интересно показана и трансформация героев. По мере того как психологическое состояние Мэриэм меняется, то же самое происходит и с картинкой: мы смотрим на происходящее с необычных ракурсов. Камера располагается выше или ниже уровня глаз героини, отчего кажется, что за ней кто-то наблюдает. Получился изящный хоррор с налетом готики.
Кадр из фильма Великий - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 08:00Культура
Депп-отец и Депп-дочь, развод и перестрелки Гая Ричи. На что идти в кино
 
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