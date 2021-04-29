https://ria.ru/20210429/kino-1730361064.html

На что пойти в кино на длинных выходных

На что пойти в кино на длинных выходных

К праздничной неделе в кинотеатрах приготовили экшен, драмы и хоррор. Можно посмотреть картину о Великой Отечественной, историю про непростые отношения в семье... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T08:00

2021-04-29T08:00

2021-04-29T11:35

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. К праздничной неделе в кинотеатрах приготовили экшен, драмы и хоррор. Можно посмотреть картину о Великой Отечественной, историю про непростые отношения в семье или фильм о призраках в Англии прошлого века. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Кино о подвигеКо Дню Победы в прокат выходит долгожданная приключенческая драма "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, основанная на реальной истории.Главный персонаж — Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев.Лето 1944 года. Девятаев (Павел Прилучный) попадает в плен к фашистам, его отправляют в концлагерь на острове Узедом. Но советский ас угоняет новейший немецкий бомбардировщик и, оторвавшись от погони, добирается до своих. То, что ему это удалось, — совершенно уникальный случай. Подвиг Михаила Девятаева хоть и не замалчивали, но долгие годы об этом мало кто знал.Помимо пронзительной истории, картина интересна постановкой воздушных боев — авторы придумали собственную технику, которую до них никто не использовал (обратились к опыту компьютерных игр). Снимали в виртуальной реальности. И проецировали на экраны на съемочной площадке, чтобы актеры представляли, как сцена будет выглядеть в фильме. Отчасти это напоминало игру-симулятор.В итоге получилась зрелищная картина о прощении, сострадании и исторической памяти.А одну из песен саундтрека, "Любимый город", исполнил немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. По его мнению, композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского, как и любая другая музыка, "создает мосты между народами".Снова о войнеО войне можно рассказывать и без взрывов со спецэффектами, а лаконично, тихо и неспешно. Как в картине "На дальних рубежах".На российской военной базе в Кыргызстане служит советский офицер, заместитель командира (Сергей Шнырев). Жена (Виктория Толстоганова) с сыном тоже тут. Она изо дня в день занимается рутинными делами и мечтает вернуться обратно в Россию. Неожиданно у нее завязывается роман с другим офицером (Александр Кудин). В закрытом сообществе скрывать это почти невозможно, и вскоре сложившаяся ситуация трагически изменит судьбу всех героев.Картина немногословная, порой философская, иногда медитативная. Хотя не обходится без сюрпризов: спокойная и неэмоциональная главная героиня вдруг неожиданно влюбляется, чувства ее захватывают, и зритель видит как будто другого человека.При этом фильм — не только про измену и ее последствия. Это еще и о проблеме маленьких сообществ. А название "Дальний рубеж" приобретает физический смысл (нечто, находящееся на большой дистанции) и метафорический. Его можно рассматривать как эмоциональную границу, за которой — срыв или непредсказуемая расплата.Мать и дочьТрогательная израильская драма "Ася" изучает семейные узы и непростые отношения.Ася никогда не хотела быть матерью, но так сложилось, что она в раннем возрасте родила дочь Вику. И даже спустя годы у нее не проснулся материнский инстинкт. Она любит ребенка по-своему, как бы со стороны. Занимается исключительно собой: работает в госпитале, встречается с женатым. А подросток Вика ничем не ограничена и предоставлена сама себе. До тех пор, пока у нее не обнаруживается серьезная болезнь. И только теперь героиня понимает, что значит быть матерью.Картина сделана очень деликатно: героини налаживают отношения с каждым кадром. Это показано без сентиментальных приемов, отчего персонажам сочувствуешь и веришь. Не в последнюю очередь это достигается благодаря мягкому свету камеры, приглушенным тонам одежды и обстановки, а также пронзительному саундтреку.И конечно, исполнительницы главных ролей, удивительно похожие друг на друга, поражают мастерством, точностью интонаций и естественностью поведения в кадре. Пугающий домУжасам тоже нашлось место среди премьер. Хоррор "Проклятие: призраки дома Борли" пугает сильнее, потому что основан на реальных событиях.Действие происходит в 1930-х в Англии. Католического священника Лайнеса (Джон Хеффернан) назначают преподобным в небольшой городок после того, как семья предыдущего викария исчезла.Лайнес приезжает с женой Мэриэм (Джессика Браун-Финдли), дочерью Аделаидой и селится в том же поместье, что и предшественник. И там начинают происходить пугающие вещи.По всему дому раздаются голоса, неожиданно в комнатах возникают темные фигуры, одетые как монахи, а Аделаида ведет себя очень странно. Чтобы выяснить, в чем дело, священник объединяется с оккультистом.Дом священника в Борли — настоящий особняк в викторианском стиле в Эссексе. У него репутация самого населенного привидениями дома в Англии, жители рассказывали о паранормальных явлениях, разгуливающих призраках монаха и монахини. Несмотря на довольно классический для хоррора сюжет, картина задает новый тон этому жанру. Оказывается, в кадре необязательно должно быть темно, чтобы ночью что-то пошло не так.Жути этой истории придают викторианский антураж, аутентичные костюмы и убедительная актерская игра. В Браун-Финдли никак не узнаешь наивную графиню из "Аббатства Даунтон" — роли, которая ее прославила.Интересно показана и трансформация героев. По мере того как психологическое состояние Мэриэм меняется, то же самое происходит и с картинкой: мы смотрим на происходящее с необычных ракурсов. Камера располагается выше или ниже уровня глаз героини, отчего кажется, что за ней кто-то наблюдает. Получился изящный хоррор с налетом готики.

https://ria.ru/20210421/kino-1729134726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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