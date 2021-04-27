https://ria.ru/20210427/lindemann-1730101274.html

Линдеманн рассказал, что думает о песне "Любимый город"

Линдеманн рассказал, что думает о песне "Любимый город"

Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал РИА Новости о том, что думает о песне "Любимый город", которую записал на русском... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:37

2021-04-27T11:37

2021-04-27T11:37

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал РИА Новости о том, что думает о песне "Любимый город", которую записал на русском языке. Композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена. Линдеманн поблагодарил создателей картины за возможность исполнить "Любимый город".Ранее композиция, созданная в 1939-м году, звучала в фильме "Истребители" режиссера Эдуарда Пенцлина. Тогда ее исполнил советский актер и эстрадный певец Марк Бернес.

https://ria.ru/20210427/lindemann-1729933908.html

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марк бернес, тимур бекмамбетов, музыка, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, тилль линдеманн, rammstein