https://ria.ru/20210427/lindemann-1730101274.html
Линдеманн рассказал, что думает о песне "Любимый город"
Линдеманн рассказал, что думает о песне "Любимый город"
Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал РИА Новости о том, что думает о песне "Любимый город", которую записал на русском... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:37
2021-04-27T11:37
2021-04-27T11:37
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал РИА Новости о том, что думает о песне "Любимый город", которую записал на русском языке. Композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена. Линдеманн поблагодарил создателей картины за возможность исполнить "Любимый город".Ранее композиция, созданная в 1939-м году, звучала в фильме "Истребители" режиссера Эдуарда Пенцлина. Тогда ее исполнил советский актер и эстрадный певец Марк Бернес.
https://ria.ru/20210427/lindemann-1729933908.html
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марк бернес, тимур бекмамбетов, музыка, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, тилль линдеманн, rammstein
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкий музыкант и фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал РИА Новости о том, что думает о песне "Любимый город", которую записал на русском языке.
Композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев" с Павлом Прилучным в роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего героический побег из немецкого плена.
Линдеманн поблагодарил создателей картины за возможность исполнить "Любимый город".
"Я уверен в том, что музыка создает мосты между народами и очень благодарен за возможность спеть эту песню. Очень надеюсь, что смог внести маленький вклад в дружбу и понимание между народами", — прокомментировал он.
Ранее композиция, созданная в 1939-м году, звучала в фильме "Истребители" режиссера Эдуарда Пенцлина. Тогда ее исполнил советский актер и эстрадный певец Марк Бернес.