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В Армении призвали создать нейтральную полосу на границе с Азербайджаном
В Армении призвали создать нейтральную полосу на границе с Азербайджаном
Замдиректора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:05
2021-04-29T14:05
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Замдиректора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы избежать инцидентов."Нейтральная зона с двух сторон, где будут исключены контакты, тем более между населением и военными противоположной стороны… Это полоса вдоль границы для обеспечения с помощью инженерных сооружений пограничной безопасности", - сказал Мелконян. По его словам, такая же полоса есть на границе Армении с Турцией.Замглавы СНБ считает, что исключать инцидентов нельзя пока нет делимитации, демаркации границы, соответствующих соглашений.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении призвали создать нейтральную полосу на границе с Азербайджаном

14:05 29.04.2021
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Замдиректора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы избежать инцидентов.
"Нейтральная зона с двух сторон, где будут исключены контакты, тем более между населением и военными противоположной стороны… Это полоса вдоль границы для обеспечения с помощью инженерных сооружений пограничной безопасности", - сказал Мелконян. По его словам, такая же полоса есть на границе Армении с Турцией.
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Замглавы СНБ считает, что исключать инцидентов нельзя пока нет делимитации, демаркации границы, соответствующих соглашений.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.
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10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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Минобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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