В Армении призвали создать нейтральную полосу на границе с Азербайджаном
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Замдиректора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы избежать инцидентов.
"Нейтральная зона с двух сторон, где будут исключены контакты, тем более между населением и военными противоположной стороны… Это полоса вдоль границы для обеспечения с помощью инженерных сооружений пограничной безопасности", - сказал Мелконян. По его словам, такая же полоса есть на границе Армении с Турцией.
Замглавы СНБ считает, что исключать инцидентов нельзя пока нет делимитации, демаркации границы, соответствующих соглашений.
Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.
Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.