https://ria.ru/20210429/granitsa-1730482912.html

В Армении призвали создать нейтральную полосу на границе с Азербайджаном

В Армении призвали создать нейтральную полосу на границе с Азербайджаном

Замдиректора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:05

2021-04-29T14:05

2021-04-29T14:05

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Замдиректора Службы национальной безопасности Армении Степан Мелконян заявил о целесообразности создания нейтральной полосы на границе с Азербайджаном, чтобы избежать инцидентов."Нейтральная зона с двух сторон, где будут исключены контакты, тем более между населением и военными противоположной стороны… Это полоса вдоль границы для обеспечения с помощью инженерных сооружений пограничной безопасности", - сказал Мелконян. По его словам, такая же полоса есть на границе Армении с Турцией.Замглавы СНБ считает, что исключать инцидентов нельзя пока нет делимитации, демаркации границы, соответствующих соглашений.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире