https://ria.ru/20210429/fsb-1730434331.html

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников украинских неонацистов

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников украинских неонацистов

Лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:45

2021-04-29T10:45

2021-04-29T10:45

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730433674_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f935e4fb35e3d223fd85f4146d581f40.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом, следует из признаний одного из радикалов на видео, представленном ФСБ.Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском 16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.Другой радикал подтверждает, что создателем "М.К.У." является Егор Краснов, который поручал "устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех не белых и людей кавказской и арабской национальности"."Цели и задачи организации – продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно", - поясняет еще один задержанный.Один из адептов, на груди которого красуется татуировка с надписью Jedem das Seine ("Каждому свое", слоган, которым были оформлены ворота концлагеря Бухенвальд), признается, что вступил в "М.К.У." в феврале 2021 года.

https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730429748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание украинских неонацистов в российских городах. Кадры ФСБ ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. 2021-04-29T10:45 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия