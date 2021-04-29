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ФСБ опубликовала видео задержания сторонников украинских неонацистов
ФСБ опубликовала видео задержания сторонников украинских неонацистов
Лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:45
2021-04-29T10:45
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом, следует из признаний одного из радикалов на видео, представленном ФСБ.Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском 16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.Другой радикал подтверждает, что создателем "М.К.У." является Егор Краснов, который поручал "устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех не белых и людей кавказской и арабской национальности"."Цели и задачи организации – продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно", - поясняет еще один задержанный.Один из адептов, на груди которого красуется татуировка с надписью Jedem das Seine ("Каждому свое", слоган, которым были оформлены ворота концлагеря Бухенвальд), признается, что вступил в "М.К.У." в феврале 2021 года.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание украинских неонацистов в российских городах. Кадры ФСБ
ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.
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353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников украинских неонацистов

10:45 29.04.2021
 
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом, следует из признаний одного из радикалов на видео, представленном ФСБ.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском 16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.
"В разных городах на территории РФ и не только были запланированы массовые убийства – Тамбов, Питер, Самара, Саратов", - говорит один из задержанных в видеоролике.
Другой радикал подтверждает, что создателем "М.К.У." является Егор Краснов, который поручал "устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех не белых и людей кавказской и арабской национальности".
"Цели и задачи организации – продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно", - поясняет еще один задержанный.
Один из адептов, на груди которого красуется татуировка с надписью Jedem das Seine ("Каждому свое", слоган, которым были оформлены ворота концлагеря Бухенвальд), признается, что вступил в "М.К.У." в феврале 2021 года.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
10:16
СК раскрыл подробности дела украинской группировки неонацистов "М.К.У."
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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