https://ria.ru/20210429/fsb-1730426721.html

ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы

ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы

ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:51

2021-04-29T09:51

2021-04-29T10:45

фсб

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России.Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.По версии следствия, задержанные "причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан".В ФСБ считают, что их деятельность координировал из Украины глава "М.К.У." Егор Краснов. Он поэтапно вовлекал новых членов: сначала ими предлагалось наносить экстремистские надписи на здания, далее — избивать бездомных или представителей молодежных субкультур. Следующим заданием было вооруженное нападение на полицейского, поджог или подрыв участка.Сейчас у СК есть доказательства того, что Краснов склонил одного россиянина к двум убийствам. Подробности не приводятся, следственные действия продолжаются.При обысках у радикалов изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских нападениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.В марте в Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников "М.К.У.". На допросах они рассказали, что организовали группу в 2019 году "под идеологическим воздействием Краснова", присылавшего инструкции по совершению терактов и массовых убийств.В феврале несколько адептов "М.К.У." задержали в Воронеже. Тогда речь шла об избиении молодого человека, нанесении экстремистских надписей на стены домов и публичных призывах к экстремизму.

https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html

https://ria.ru/20210422/fsb-1729404193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание украинских неонацистов в российских городах. Кадры ФСБ ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. 2021-04-29T09:51 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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