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ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы
ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы
ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:51
2021-04-29T10:45
фсб
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России.Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.По версии следствия, задержанные "причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан".В ФСБ считают, что их деятельность координировал из Украины глава "М.К.У." Егор Краснов. Он поэтапно вовлекал новых членов: сначала ими предлагалось наносить экстремистские надписи на здания, далее — избивать бездомных или представителей молодежных субкультур. Следующим заданием было вооруженное нападение на полицейского, поджог или подрыв участка.Сейчас у СК есть доказательства того, что Краснов склонил одного россиянина к двум убийствам. Подробности не приводятся, следственные действия продолжаются.При обысках у радикалов изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских нападениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.В марте в Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников "М.К.У.". На допросах они рассказали, что организовали группу в 2019 году "под идеологическим воздействием Краснова", присылавшего инструкции по совершению терактов и массовых убийств.В феврале несколько адептов "М.К.У." задержали в Воронеже. Тогда речь шла об избиении молодого человека, нанесении экстремистских надписей на стены домов и публичных призывах к экстремизму.
https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержание украинских неонацистов в российских городах. Кадры ФСБ
ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.
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60
фсб

ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы

09:51 29.04.2021 (обновлено: 10:45 29.04.2021)
 
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России.
Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.
По версии следствия, задержанные "причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан".
В ФСБ считают, что их деятельность координировал из Украины глава "М.К.У." Егор Краснов. Он поэтапно вовлекал новых членов: сначала ими предлагалось наносить экстремистские надписи на здания, далее — избивать бездомных или представителей молодежных субкультур. Следующим заданием было вооруженное нападение на полицейского, поджог или подрыв участка.
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При обысках у радикалов изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских нападениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.
В марте в Геленджике и Ярославле задержали 14 сторонников "М.К.У.". На допросах они рассказали, что организовали группу в 2019 году "под идеологическим воздействием Краснова", присылавшего инструкции по совершению терактов и массовых убийств.
В феврале несколько адептов "М.К.У." задержали в Воронеже. Тогда речь шла об избиении молодого человека, нанесении экстремистских надписей на стены домов и публичных призывах к экстремизму.
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