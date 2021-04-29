Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/evroparlament-1730425365.html
В Совфеде прокомментировали проект резолюции Европарламента по России
В Совфеде прокомментировали проект резолюции Европарламента по России
Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения РФ от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах",... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:40
2021-04-29T10:04
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
россия
европарламент
владимир джабаров
совет федерации рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения РФ от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах", заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине"."Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии", - сказал Джабаров.
https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730131515.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, россия, европарламент, владимир джабаров, совет федерации рф, в мире

В Совфеде прокомментировали проект резолюции Европарламента по России

09:40 29.04.2021 (обновлено: 10:04 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения РФ от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах", заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".
"Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии", - сказал Джабаров.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:12
Депутат ЕП призвала "не подливать масла в огонь" в отношениях с Россией
 
ЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАРоссияЕвропарламентВладимир ДжабаровСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Следствие попросили возбудить дело за организацию водной блокады Крыма
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1003 пациента с COVID-19
11:45В России за сутки умерли 364 человека с COVID-19
11:45На москвича завели дело за призывы к расправе над курганской полицией
11:44Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
11:43В Москве выявили 3215 новых случаев COVID-19
11:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:42"РГ": в России ужесточат правила постановки на воинский учет
11:42В России выявили 9284 новых случая заражения коронавирусом
11:41В России за сутки 8442 человека выздоровели от COVID-19
11:41В Samsung представили новые ноутбуки
11:40СК завел дело против похитителя мальчика в Красноярске
11:40В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
11:38В Раде возмутились из-за марша в честь дивизии СС "Галичина"
11:34В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
11:33В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии
11:30Грузинский оппозиционер назвал посла США диктатором
11:30Суд приобщил к делу почерковедческую экспертизу адвокатов Навального
11:27Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, заявил МИД Чехии
11:22В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"
Лента новостейМолния