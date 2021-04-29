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В Совфеде прокомментировали проект резолюции Европарламента по России
В Совфеде прокомментировали проект резолюции Европарламента по России
Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения РФ от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах",... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:40
2021-04-29T09:40
2021-04-29T10:04
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Антироссийская резолюция Европарламента не имеет юридической силы, в случае отключения РФ от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах", заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине"."Европарламент – это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии", - сказал Джабаров.
https://ria.ru/20210427/otnosheniya-1730131515.html
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евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, россия, европарламент, владимир джабаров, совет федерации рф, в мире