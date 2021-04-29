https://ria.ru/20210429/ekstremizm-1730429748.html
СК раскрыл подробности дела украинской группировки неонацистов "М.К.У."
СК раскрыл подробности дела украинской группировки неонацистов "М.К.У."
СК РФ считает, что лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов по переписке в интернете склонил россиянина к совершению двух убийств по... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:16
2021-04-29T10:16
2021-04-29T11:28
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СК РФ считает, что лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов по переписке в интернете склонил россиянина к совершению двух убийств по экстремистским мотивам, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Сегодня ФСБ сообщила о задержании в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском 16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.По словам Петренко, СК, расследуя деятельность руководителей и участников "М.К.У.", усмотрел в их действиях признаки преступлений по статьям "подстрекательство к убийству" и "приготовление к теракту", "покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц"."По данным следствия, гражданин Украины Егор Краснов, являясь организатором указанного сообщества, посредством переписки в социальных сетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам", - сказала Петренко.Она отметила, что с учётом психического заболевания Нарзяева в январе ему вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера.Петренко также рассказала, что в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." – 17-летний житель Тамбовской области. Подросток планировал подрывать здание общежития одного из учебных заведений Тамбова. В ходе обыска у него дома нашли части и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Студента арестовали.Она добавила, что отдельный эпизод преступной деятельности интернет-сообщества "М.К.У." расследуется в Саратовской области."В рамках уголовных дел Следственный комитет продолжает установление обстоятельств указанных преступлений. Также следствием проверяется причастность Краснова к совершению иных эпизодов преступной деятельности участников "М.К.У.", - подчеркнула представитель СК РФ.В марте ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 сторонников "М.К.У.", у них изъяли нацистские материалы, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. ФСБ отмечала, что Краснов пересылал им инструкции по совершению в России терактов, массовых убийств и других насильственных акций. А в феврале спецслужба объявляла о поимке группы адептов "М.К.У." в Воронеже во главе с 19-летним главарем.
https://ria.ru/20210414/diversii-1728269014.html
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Задержание украинских неонацистов в российских городах. Кадры ФСБ
ФСБ задержала 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", которые готовили атаки в разных точках России. Спецоперация прошла в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском.
2021-04-29T10:16
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, происшествия
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. СК
РФ считает, что лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов по переписке в интернете склонил россиянина к совершению двух убийств по экстремистским мотивам, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко
.
Сегодня ФСБ сообщила о задержании
в Иркутске
, Краснодаре
, Саратове
, Тамбове
, Тюмени
, Чите
, Анапе
, Пущино
и Переславле-Залесском
16 сторонников "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.
По словам Петренко, СК, расследуя деятельность руководителей и участников "М.К.У.", усмотрел в их действиях признаки преступлений по статьям "подстрекательство к убийству" и "приготовление к теракту", "покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц".
"По данным следствия, гражданин Украины Егор Краснов, являясь организатором указанного сообщества, посредством переписки в социальных сетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам", - сказала Петренко.
Она отметила, что с учётом психического заболевания Нарзяева в январе ему вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Петренко также рассказала, что в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." – 17-летний житель Тамбовской области
. Подросток планировал подрывать здание общежития одного из учебных заведений Тамбова. В ходе обыска у него дома нашли части и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Студента арестовали.
Она добавила, что отдельный эпизод преступной деятельности интернет-сообщества "М.К.У." расследуется в Саратовской области
.
"В рамках уголовных дел Следственный комитет продолжает установление обстоятельств указанных преступлений. Также следствием проверяется причастность Краснова к совершению иных эпизодов преступной деятельности участников "М.К.У.", - подчеркнула представитель СК РФ.
В марте ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 сторонников "М.К.У.", у них изъяли нацистские материалы, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб и огнестрельного оружия. ФСБ отмечала, что Краснов пересылал им инструкции по совершению в России терактов, массовых убийств и других насильственных акций. А в феврале спецслужба объявляла о поимке группы адептов "М.К.У." в Воронеже во главе с 19-летним главарем.