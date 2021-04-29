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ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы
ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы
Сотрудники ФСБ России задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", они готовили взрывы и вооруженные нападения, сообщает ФСБ... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:48
2021-04-29T09:52
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", они готовили взрывы и вооруженные нападения, сообщает ФСБ РФ.По данным службы, глава "М.К.У." Егор Краснов из Украины координировал деятельность группировки на территории России. Вовлечение новых членов велось поэтапно. Сперва он предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, далее - избить бездомного или представителя молодежных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти. Об этом рассказали также задержанные, отметили в ФСБ."В... Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним."В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности", - отмечается в релизе.Ранее "партия" из 14 сторонников "М.К.У." была задержана в Геленджике и Ярославле – об этом сообщалось в середине марта. Как признались задержанные на допросах, их группа организована в 2019 году "под идеологическим воздействием Краснова", присылавшего инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций.Кроме того, в середине февраля ФСБ объявляла о поимке группы адептов "М.К.У." в Воронеже во главе с 19-летним главарем. Однако о планировании терактов в том случае не упоминалось: задержанным вменяли избиение одного молодого человека, нанесение экстремистских надписей на стенах домов в Воронеже и публичные призывы к экстремизму.
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60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала в девяти городах украинских неонацистов, готовивших взрывы

09:48 29.04.2021 (обновлено: 09:52 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали 16 членов украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", они готовили взрывы и вооруженные нападения, сообщает ФСБ РФ.
По данным службы, глава "М.К.У." Егор Краснов из Украины координировал деятельность группировки на территории России. Вовлечение новых членов велось поэтапно. Сперва он предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, далее - избить бездомного или представителя молодежных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан, сотрудников правоохранительных органов с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти. Об этом рассказали также задержанные, отметили в ФСБ.
"В... Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - говорится в сообщении.
Добавляется, что во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписку с ним.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 11:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
"В рамках возбужденных уголовных дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на вскрытие всех эпизодов их противоправной деятельности", - отмечается в релизе.
Ранее "партия" из 14 сторонников "М.К.У." была задержана в Геленджике и Ярославле – об этом сообщалось в середине марта. Как признались задержанные на допросах, их группа организована в 2019 году "под идеологическим воздействием Краснова", присылавшего инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций.
Кроме того, в середине февраля ФСБ объявляла о поимке группы адептов "М.К.У." в Воронеже во главе с 19-летним главарем. Однако о планировании терактов в том случае не упоминалось: задержанным вменяли избиение одного молодого человека, нанесение экстремистских надписей на стенах домов в Воронеже и публичные призывы к экстремизму.
 
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