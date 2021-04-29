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https://ria.ru/20210429/deripaska-1730454498.html
Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT
Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT
России после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль, считает бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:21
2021-04-29T12:21
россия
европарламент
жозеп боррель
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
олег дерипаска
белоруссия
киргизия
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль, считает бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска."Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. ... Еще одно напоминание и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля", - написал он в своем Telegram-канале.Бизнесмен добавил, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчетов.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html
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россия, европарламент, жозеп боррель, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), олег дерипаска, белоруссия, киргизия, экономика

Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT

12:21 29.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска на сессии "Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?" в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. России после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль, считает бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.
"Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. ... Еще одно напоминание и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля", - написал он в своем Telegram-канале.
Бизнесмен добавил, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.
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Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Олег ДерипаскаБелоруссияКиргизияЭкономика
 
 
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